Petar na spoju iskreno poručio kandidatkinji s Kariba: 'Ne osjećam neku povezanost s tobom'

Narii je potom otkrila da dolazi s Barbadosa te da govori španjolski i engleski. Petar se čak okušao u španjolskom jeziku, a Narii nije mogla sakriti osmijeh: "Izgledaš malo kao Latino", komentirala je.

Narii je odlučila svoj spoj s Petrom otvoriti na upečatljiv način – pjesmom. Nakon njezine izvedbe, Petar joj je čak i zapljeskao. "Nisam znao da ću imati koncert ovdje. Svidjelo mi se, lijepo pjevaš", rekao je Petar.

Razgovor je ubrzo skrenuo na putovanja pa je Petar upitao je li ikada bila u Srbiji. "Jako mi se svidio Novi Sad. Jako je opušten grad", otkrila je Narii.

No, ubrzo je postalo jasno da među njima dvoje nije bilo ništa više od prijateljstva. Petar je prepoznao da nema romantične povezanosti. "Osjetio sam da tu nema ništa više od prijateljstva. Iskreno, ne osjećam neku povezanost. Bilo mi je jako drago i želim ti sve najbolje", poručio je Petar.

