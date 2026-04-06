Gospodin Savršeni

Petar napravio veliki korak! Upoznao djevojke sa starijim bratom Ilijom

U polufinalnom tjednu pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', kandidatkinje su se suočile s možda najtežim izazovom do sada. Došao je trenutak istine u kojem su morale stati pred obitelji i prijatelje svojih odabranika, Petra i Karla, te pokazati svoje pravo lice

06.04.2026 21:45

Petar je djevojke odlučio upoznati sa svojim starijim bratom Ilijom, čije mu je mišljenje, kako je naglasio, iznimno važno. Ilija je ozbiljno shvatio svoj zadatak i kroz individualne razgovore pokušao procijeniti koja od djevojaka najbolje odgovara njegovom bratu.

Monika ga je šarmirala svojom otvorenošću i toplim riječima o Petru. "Vaša majka i otac su odradili dobar posao. Dobro je odgojen, ima dobro srce i dušu", rekla je, ostavivši iznimno pozitivan dojam.

Petar i njegov brat Ilija, Gospodin Savršeni
Petar i njegov brat Ilija, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Anastasia je, iako tiha i povučena u grupi, u razgovoru s Ilijom pokazala svoju ranjivu stranu. Iskreno je progovorila o kompliciranoj situaciji s najboljom prijateljicom koja se također borila za Petra, ali i o svojoj želji za osnivanjem obitelji unatoč mladosti. Ilija je primijetio njezinu iskrenost i hrabrost da progovori o teškim temama.

Smiljanu je pak Petrov prijatelj doživio kao "ostvarenu ženu koja zna što hoće" i koja traži partnera koji je može pratiti kroz život.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

