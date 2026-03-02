Petar odlučio razbiti led s Antonelom: 'Postala si mi zagonetka koju želim riješiti'

Iako su na početku imali distancu zbog pripadnosti različitim timovima, Petar je bio odlučan u namjeri da je bolje razumije. "Petar i Karlo su potpuno različiti dečki. Petar je malo staloženiji i pažljiviji u odabiru riječi", izjavila je Antonela, otkrivajući kako je Petrov pristup bio nešto što ju je privuklo.
Petar ju je upitao, izravno, je li ga ikada željela upoznati. Antonela je odgovorila s osmijehom: "Pa možda malo. Saznala sam da si dosta zatvoren, pa sam onda rekla neka mu bude." Petar se nije mogao ne nasmiješiti na njen šarmantni odgovor, ali i dalje je želio otkriti više o njoj.
"Poštovali smo to što smo u drugim timovima, ali možda smo se sada upoznali zato što je to tako trebalo biti", rekao je Petar, priznajući da mu je Antonela postala prava zagonetka koju je želio riješiti. "Postala si mi neka zagonetka koju sam htio riješiti i upoznati. I kad god si nešto rekla, rekla si nešto zanimljivo. Zbog toga te želim malo bolje upoznati. Mislim da si divna djevojka", poručio joj je iskreno Petar, ostavljajući Antonelu s toplim osmijehom i možda novim pogledom na njega.
