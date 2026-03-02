Petar odlučio razbiti led s Antonelom: 'Postala si mi zagonetka koju želim riješiti'

Iako su na početku imali distancu zbog pripadnosti različitim timovima, Petar je bio odlučan u namjeri da je bolje razumije. "Petar i Karlo su potpuno različiti dečki. Petar je malo staloženiji i pažljiviji u odabiru riječi", izjavila je Antonela, otkrivajući kako je Petrov pristup bio nešto što ju je privuklo.

Petar ju je upitao, izravno, je li ga ikada željela upoznati. Antonela je odgovorila s osmijehom: "Pa možda malo. Saznala sam da si dosta zatvoren, pa sam onda rekla neka mu bude." Petar se nije mogao ne nasmiješiti na njen šarmantni odgovor, ali i dalje je želio otkriti više o njoj.