Petar odlučio razbiti led s jednom kandidatkinjom: 'Postala si mi zagonetka koju želim riješiti'

"Petar i Karlo su potpuno različiti dečki. Petar je malo staloženiji i pažljiviji u odabiru riječi", izjavila je djevojka, otkrivajući kako joj je upravo Petrov smiren pristup bio ono što ju je privuklo.

Petar je priznao da mu je ova djevojka postala prava zagonetka koju želi "riješiti". "Postala si mi neka zagonetka koju sam htio riješiti i upoznati. I kad god si nešto rekla, rekla si nešto zanimljivo. Zbog toga te želim malo bolje upoznati. Mislim da si divna djevojka", kazao je.