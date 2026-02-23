Emisije
Gospodin Savršeni

Petar odlučio razbiti led s jednom kandidatkinjom: 'Postala si mi zagonetka koju želim riješiti'

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' Petar odlučuje iskoristiti priliku prije ceremonije ruža i malo bolje upoznati jednu od djevojaka koja je do sada bila povučena. Iako su na početku imali distancu, Petar je bio odlučan u svojoj namjeri da razjasni svoju percepciju

RTL.hr
23.02.2026 10:00

"Petar i Karlo su potpuno različiti dečki. Petar je malo staloženiji i pažljiviji u odabiru riječi", izjavila je djevojka, otkrivajući kako joj je upravo Petrov smiren pristup bio ono što ju je privuklo.

Petar je priznao da mu je ova djevojka postala prava zagonetka koju želi "riješiti". "Postala si mi neka zagonetka koju sam htio riješiti i upoznati. I kad god si nešto rekla, rekla si nešto zanimljivo. Zbog toga te želim malo bolje upoznati. Mislim da si divna djevojka", kazao je.

Helena i Antonela, Gospodin Savršeni
Helena i Antonela, Gospodin Savršeni FOTO: RT

Hoće li ovaj iskreni razgovor otvoriti nova vrata u njihovom odnosu?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

