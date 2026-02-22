Emisije
Gospodin Savršeni

Petar otkriva čaroliju iza kamera 'Gospodina Savršenog'! Pogledajte prekrasne fotke

Gospodin Savršeni Petar koji je osvojio srca gledateljica oduševio je pratitelje i na društvenim mrežama

RTL.hr
22.02.2026 21:00

Svojom posljednjom objavom na Instagramu, Petar je pružio uvid u događanja iza kamera 'Gospodina Savršenog', otkrivajući djelić čarobne atmosfere sa snimanja na grčkom otoku Kreti.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Petar (30) je uspješni međunarodni model iz Kragujevca. Njegov ulazak u svijet mode dogodio se slučajno odlaskom u Milano, što mu je otvorilo vrata svjetskih modnih pista i kampanja. Posljednje dvije godine proveo je u dinamičnom Dubaiju, iskustvu koje ga je, kako kaže, oblikovalo i profesionalno i osobno. Iako je proputovao svijet, čvrsto stoji s obje noge na zemlji. 

U odnosima cijeni iskrenost i povjerenje, a bliskost, smatra, gradi se postupno kroz razgovor i razumijevanje. Ne vjeruje u igre i površnost. Veliki oslonac u životu mu je stariji brat, a unatoč manekenskoj karijeri, studirao je informatiku i svestrana je osoba koju zanimaju umjetnost i dizajn.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE 'SAVRŠENI PODCAST' S PETROM:

petar gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
