Petar podijelio dvije bijele ruže i pokazao koje djevojke su ga osvojile! 'Želim je bolje upoznati'

Nakon druženja i kratkih spojeva, 'Gospodin Savršeni' Petar podijelio je svoje dvije bijele ruže i dvije djevojke pozvao na spoj. Prva kojoj je Petar poklonio ružu bila je Monika. Petar je primijetio da se Monika povukla u sebe te joj je odlučio dati malo vremena s njim.

Dok su se djevojke borile za pažnju Karla i Petra , stigao je trenutak za prve ozbiljne odluke. Individualni razgovori postali su ključni poligon za pokazivanje karaktera, a bijele ruže, simbol prvog dojma, bile su najpoželjniji trofej večeri.

"Da ti budem iskren, meni je naš prvi dejt bio jako zanimljiv i jako lijep i zato bih te htio malo bolje upoznati", poručio joj je Petar te joj uručio bijelu ružu koju je Monika vrlo rado prihvatila. "Nisam je upoznao dovoljno i htio sam je malo bolje upoznati u budućnosti", dodao je.

Drugu bijelu ružu, Petar je poklonio Jeleni M. Petar i Jelena na cocktail-partyju malo su se osamili. U jednom trenutku Jelena je rekla Petru da mu želi postaviti nekoliko pitanja, na što je Petar rekao: "Možda sada nemaš dovoljno vremena da me pitaš previše, ali možda ćeš imati sljedeći put." Petar joj je zatim dao drugu bijelu ružu. "Mislim da se slaže uz tvoju haljinu. Mislim da je zaslužuješ i želim da se malo bolje upoznamo", poručio joj je Petar.

