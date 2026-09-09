Petar pokazao gdje je pronašao mir pred kraj ljeta, Anastasia mu poručila: 'Moja ljubav'

Gospodin Savršeni Petar Rašić s pratiteljima je podijelio seriju fotografija i kratki video koji odišu mirom i spokojem. Uz objavu koja prikazuje idiličan seoski krajolik, kratko je napisao: "Kraj ljeta, u tišini", sugerirajući time potragu za odmorom daleko od očiju javnosti.

Anastasijin komentar odmah je privukao pažnju. "Moja ljubav", poručila je.