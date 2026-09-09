Petar pokazao gdje je pronašao mir pred kraj ljeta, Anastasia mu poručila: 'Moja ljubav'

Gospodin Savršeni Petar Rašić s pratiteljima je podijelio seriju fotografija i kratki video koji odišu mirom i spokojem. Uz objavu koja prikazuje idiličan seoski krajolik, kratko je napisao: "Kraj ljeta, u tišini", sugerirajući time potragu za odmorom daleko od očiju javnosti.
Anastasijin komentar odmah je privukao pažnju. "Moja ljubav", poručila je.
Objava dolazi nedugo nakon turbulentnog razdoblja u njegovom privatnom životu, koje su mediji pomno pratili. Naime, njegova veza s Anastasijom Kaleb, koju je odabrao u finalu showa, nedavno je prošla kroz kratak, ali buran prekid i pomirenje, što je izazvalo lavinu komentara i nagađanja. Stoga se čini da ove fotografije simboliziraju ne samo kraj ljeta, već i kraj nemirnog perioda za mladi par.
Bijeg od znatiželjnih pogleda
Lokacija s koje se Petar javio ostala je tajna, što je dodatno zaintrigiralo njegove pratitelje koji su u komentarima pokušavali saznati gdje se nalazi to "predivno" mjesto.