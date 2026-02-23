Emisije
Gospodin Savršeni

Petar poslao Anu kući prije ceremonije ruža: 'Bolje je prekinuti na vrijeme nego odugovlačiti'

U showu 'Gospodin Savršeni' jedan je razgovor pokazao potpuno drugačiju stranu potrage za ljubavi. Petar i Ana odlučili su okončati svoj romantični put

RTL.hr
23.02.2026 22:00

Sve je počelo Petrovom odlukom da bude potpuno iskren prema Ani, ali i prema sebi. Priznavši da je nervozan, u razgovoru jedan na jedan otvorio je dušu i rekao kako u njihovom odnosu ne osjeća ništa više od snažnog prijateljstva. "Trenutno ja ne osjećam ništa više nego prijateljstvo s tobom", izjavio je Petar. No, umjesto šoka ili tuge, Anina reakcija iznenadila je svojom smirenošću. "Iskreno, očekivala sam ovakvu situaciju zato što jednostavno uvijek predosjećam što će se unaprijed dogoditi", priznala je.

Njihov razgovor brzo se pretvorio u obostrano razumijevanje, bez ikakve drame. Ana ne samo da je prihvatila njegove osjećaje, već je i sama zaključila kako je takav ishod najbolji za oboje. Njezina izjava, "Nije se ništa razvilo više od prijateljstva, ali ipak smatram da je nekad bolje imati dobro prijateljstvo nego neku lošu vezu", sažela je suštinu njihovog odnosa.

Ana i Petar, Gospodin Savršeni
Ana i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Odluka donesena prije ceremonije ruža

Ono što ovaj prekid čini još posebnijim jest činjenica da se dogodio izvan formalnog okvira ceremonije ruža. Petar je odlučio preuzeti inicijativu i riješiti situaciju prije, kako je kasnije objasnio, nego da se stvari nepotrebno odugovlače. "Bolje je prekinuti na vrijeme nego odugovlačiti", kazao je.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Anom

