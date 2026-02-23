Petar poslao Anu kući prije ceremonije ruža: 'Bolje je prekinuti na vrijeme nego odugovlačiti'

Sve je počelo Petrovom odlukom da bude potpuno iskren prema Ani, ali i prema sebi. Priznavši da je nervozan, u razgovoru jedan na jedan otvorio je dušu i rekao kako u njihovom odnosu ne osjeća ništa više od snažnog prijateljstva. "Trenutno ja ne osjećam ništa više nego prijateljstvo s tobom", izjavio je Petar. No, umjesto šoka ili tuge, Anina reakcija iznenadila je svojom smirenošću. "Iskreno, očekivala sam ovakvu situaciju zato što jednostavno uvijek predosjećam što će se unaprijed dogoditi", priznala je.

Njihov razgovor brzo se pretvorio u obostrano razumijevanje, bez ikakve drame. Ana ne samo da je prihvatila njegove osjećaje, već je i sama zaključila kako je takav ishod najbolji za oboje. Njezina izjava, "Nije se ništa razvilo više od prijateljstva, ali ipak smatram da je nekad bolje imati dobro prijateljstvo nego neku lošu vezu", sažela je suštinu njihovog odnosa.