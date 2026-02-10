Petar povukao prvi potez u 'Gospodinu Savršenom'! Soraya mu je prva zapela za oko: 'Baš su dobar par'

Među svim djevojkama u vili, Petar je za prvi individualni spoj odabrao Sorayu, jasno dajući do znanja tko mu je prvi privukao pažnju

Nova sezona popularnog showa 'Gospodin Savršeni' započela je s velikim iščekivanjem, a Petar je već prvim potezom podigao prašinu i jasno pokazao svoje preferencije. Za svoj prvi spoj, onaj koji se uvijek s nestrpljenjem očekuje, izabrao je samozatajnu Sorayu, dajući time ostalim djevojkama do znanja tko mu je prvi zapeo za oko.

Spoj koji obećava

Iako su mnoge djevojke priželjkivale priliku da prve provedu vrijeme nasamo s Petrom, ta je čast pripala upravo Sorayi. Petar nije skrivao da ga je privukla njezina energija te je želio što prije saznati više o njoj, daleko od očiju i ušiju ostalih natjecateljica. Spoj je, prema viđenome, protekao u iznimno ugodnoj i opuštenoj atmosferi, ispunjenoj smijehom i dubokim razgovorima. Činilo se kao da se poznaju godinama, a kemija između njih bila je gotovo opipljiva, što nije promaknulo ni kamerama, a ni ostalim djevojkama u vili. Njihov razgovor tekao je glatko, a Petar je bio vidno impresioniran Sorayinom otvorenošću i načinom na koji razmišlja.

icon-expand Soraya, Petar, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Andrea je uvjerena: 'Baš su dobar par'

Dok su Petar i Soraya uživali u zajedničkim trenucima, djevojke u vili napeto su iščekivale njezin povratak kako bi saznale sve detalje. Među najglasnijima u komentiranju bila je Andrea, koja nije skrivala svoje mišljenje o novopečenom paru. Gledajući njihovu interakciju, bez imalo ljubomore je priznala kako se čini da su stvoreni jedno za drugo. "Baš su dobar par", iskreno je prokomentirala Andrea, dodavši kako joj se čini da bi njihova priča mogla biti ona prava. Njezin komentar iznenadio je neke od djevojaka, no većina se složila da se između Petra i Soraye osjetila snažna povezanost. "Ja mislim da samo lud čovjek ne bi primijetio Sorayu. Ona je jedna bombonica", kazala je Iva. Prvi spoj definitivno je postavio Sorayu u poziciju favoritkinje, no put do Petrove konačne odluke još je dug. Ostaje za vidjeti hoće li uspjeti zadržati njegovu pažnju i hoće li ostale djevojke uspjeti nadmašiti dojam koji je ostavila. Jedno je sigurno, borba za srce Gospodina Savršenog tek je započela.

icon-expand Petar i Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

