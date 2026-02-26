Emisije
Gospodin Savršeni

Petar pozvao Nušu na spoj! Ostale djevojke nisu štedjele riječi

U vili popularnog showa 'Gospodin Savršeni' atmosfera je postala napetija no ikad prije

RTL.hr
26.02.2026 21:45

Dok se djevojke bore za naklonost dvojice neženja, Karla i Petra, jedna je odluka bila dovoljna da pokrene lavinu emocija, međusobnih optužbi i sumnji, dovodeći u pitanje iskrenost namjera i čvrstoću dosadašnjih odnosa. Petrov neočekivani potez da cijeli dan provede sa samo jednom djevojkom podijelio je kuću i pokrenuo žustre rasprave.

'Djevojke joj se sklanjaju s puta'

Nakon što su dani prolazili u grupnim druženjima i kratkim razgovorima, Petar je odlučio preuzeti inicijativu i jednu djevojku upoznati na dubljoj razini. Njegov izbor pao je na Nušu, što je ostatak vile dočekao s potpunim iznenađenjem i dozom gorčine. "Ja bih pitao Nušu je li slobodna i bi li mi se pridružila danas da se bolje upoznamo", odjeknule su Petrove riječi. Odmah su krenule analize i nagađanja, a glavno pitanje koje se provlačilo kroz sve razgovore bilo je što se krije iza te odluke.

Nuša, Gospodin Savršeni
Nuša, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Mnoge su djevojke Petrov potez protumačile kao dio Nušine proračunate igre, s obzirom na njezino prethodno iskustvo u reality formatima. "Mislim da se za Nušu zna da je jako dobar reality igrač. Ona u rijalitiju ima iskustva tako da joj se djevojke malo sklanjaju s puta", kazala je Antonela.

"Ona je zvijezda reality showa i zna što radi", dodala je Matea.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

