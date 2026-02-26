Petar pozvao Nušu na spoj! Ostale djevojke nisu štedjele riječi

Dok se djevojke bore za naklonost dvojice neženja, Karla i Petra , jedna je odluka bila dovoljna da pokrene lavinu emocija, međusobnih optužbi i sumnji, dovodeći u pitanje iskrenost namjera i čvrstoću dosadašnjih odnosa. Petrov neočekivani potez da cijeli dan provede sa samo jednom djevojkom podijelio je kuću i pokrenuo žustre rasprave.

Nakon što su dani prolazili u grupnim druženjima i kratkim razgovorima, Petar je odlučio preuzeti inicijativu i jednu djevojku upoznati na dubljoj razini. Njegov izbor pao je na Nušu , što je ostatak vile dočekao s potpunim iznenađenjem i dozom gorčine. "Ja bih pitao Nušu je li slobodna i bi li mi se pridružila danas da se bolje upoznamo", odjeknule su Petrove riječi. Odmah su krenule analize i nagađanja, a glavno pitanje koje se provlačilo kroz sve razgovore bilo je što se krije iza te odluke.

Mnoge su djevojke Petrov potez protumačile kao dio Nušine proračunate igre, s obzirom na njezino prethodno iskustvo u reality formatima. "Mislim da se za Nušu zna da je jako dobar reality igrač. Ona u rijalitiju ima iskustva tako da joj se djevojke malo sklanjaju s puta", kazala je Antonela.

"Ona je zvijezda reality showa i zna što radi", dodala je Matea.

