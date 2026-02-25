Petar preotima jednu od Karlovih favoritkinja? 'Mislim da su dobre prognoze pred nama'

Tijekom razgovora djevojka priznaje da se s Karlom "gradila neka priča" i da je sve išlo u dobrom smjeru, ali i da ne zna gdje je točno zapelo. Budući da još nema priliku razjasniti situaciju, ostaje prostor za sumnje. Ipak, vrijeme provedeno s Petrom donosi novu dinamiku i drugačiji osjećaj bliskosti.
"Vidjet ćemo kako će stvari ići dalje, ali za sad mislim da se Petar i ja dobro razumijemo i slažemo i možda su dobre prognoze pred nama", poručuje.
Na kraju spoja stiže i konkretan odgovor – ruža. Tim potezom Petar jasno daje do znanja da u njihovoj priči vidi potencijal, bez obzira na nerazjašnjene emocije koje i dalje lebde u zraku. Hoće li ova ruža učvrstiti odnos ili dodatno zakomplicirati situaciju?
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.