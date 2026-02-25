Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Petar preotima jednu od Karlovih favoritkinja? 'Mislim da su dobre prognoze pred nama'

Na jednom solo spoju otvaraju se ozbiljna pitanja, posebno ona vezana uz odnos djevojke s Karlom, koji je donedavno bio u prvom planu

RTL.hr
25.02.2026 07:00

Tijekom razgovora djevojka priznaje da se s Karlom "gradila neka priča" i da je sve išlo u dobrom smjeru, ali i da ne zna gdje je točno zapelo. Budući da još nema priliku razjasniti situaciju, ostaje prostor za sumnje. Ipak, vrijeme provedeno s Petrom donosi novu dinamiku i drugačiji osjećaj bliskosti.

"Vidjet ćemo kako će stvari ići dalje, ali za sad mislim da se Petar i ja dobro razumijemo i slažemo i možda su dobre prognoze pred nama", poručuje.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na kraju spoja stiže i konkretan odgovor – ruža. Tim potezom Petar jasno daje do znanja da u njihovoj priči vidi potencijal, bez obzira na nerazjašnjene emocije koje i dalje lebde u zraku. Hoće li ova ruža učvrstiti odnos ili dodatno zakomplicirati situaciju?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni karlo gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije u 'Gospodinu Savršenom'?

Sunce mu baš pristaje! Gospodin Savršeni Petar uživao na poznatoj zagrebačkoj terasi

Stižu nove djevojke u 'Gospodinu Savršenom'! 'Ne vidim konkurenciju!'

Nije dočekala ceremoniju ruža! Tko je atraktivna misica koja je završila put u 'Gospodinu Savršenom'?

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 27. rođendan glamuroznom objavom: Javio joj se i bivši Gospodin Savršeni

Velike promjene stižu u vilu 'Gospodina Savršenog'! 'Mislim da drame tek počinju'