Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Petar razočarao jednu djevojku i na spoj pozvao drugu! 'Možda se sad spusti na zemlju'

Nakon romantičnih spojeva, povratak u vilu ne donosi mir naprotiv, atmosfera postaje napeta, a među djevojkama se osjeća ljubomora i rivalstvo

RTL.hr
03.03.2026 07:00

Jedna od njih ne skriva razočaranje: "Ja sam htjela ići. Mislim da sam ja zaslužila ići. Ljuta sam na njega i to je to." Uvjerenje da je spoj trebao pripasti njoj prerasta u otvorenu ljutnju, a njezine riječi brzo postaju tema razgovora u kući.

No tu drama ne staje. Djevojke bez zadrške komentiraju promjenu raspoloženja: "Mislim da joj je danas bio Dan D jer je dobila odbijanje. Možda se sad malo spusti na zemlju."

Je li riječ o slomljenom egu, taktičkoj igri ili stvarnim emocijama?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Karlo iz 'Gospodina Savršenog' otkrio da je udomio psa, preslatkog Mileta

Maria iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr: 'Spakirala sam kofere prije ceremonije i nisam požalila što sam odbila ružu'

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da je prijateljstvo s Nušom i dalje postojano: 'I nakon svega biramo jedna drugu'

Ana iz 'Gospodina Savršenog' pokazala dečka! Objavila zabavni video na TikToku i otkrila tajne njihove veze

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila s kojim se djevojkama viđa nakon showa. Podijelila prekrasne fotke

Sukob na grupnom spoju! 'Ako glumiš žrtvu, sad ćeš i biti jedna'