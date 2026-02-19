Petar se ispričao Žaklini zbog svoje reakcije! 'Učinio sam te nervoznom'

Petar je pokušao Žaklini objasniti svoju reakciju na njezin dolazak. "Oprosti, vjerujem da sam te možda učinio nervoznom", priznao je, a ona nije skrivala svoje osjećaje, rekavši: "Malo si bio neugodan". Petar je, pak, objasnio kako je to bila reakcija koju nije mogao kontrolirati jer mu je bilo žao ostalih djevojaka te je smatrao da situacija nije bila u redu.

Žaklina je zatim shvatila u kakvoj je poziciji Petar bio. Njezina iskrenost i zrelost ostavile su snažan dojam na Petra, koji je i sam primijetio kako se njezina početna nervoza polako topi. "Ugodno sam se iznenadio. Baš mi je drago što sam te upoznao", priznao je, naglašavajući kako osjeća "dobar vibe" među njima.