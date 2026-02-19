Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Petar se ispričao Žaklini zbog svoje reakcije! 'Učinio sam te nervoznom'

Nakon što je njezin dolazak izazvao pravu pomutnju među djevojkama, nova kandidatkinja Žaklina dobila je priliku nasamo porazgovarati s Gospodinom Savršenim, Petrom. Ono što je započelo kao napet i pomalo neugodan susret, brzo se pretvorilo u iskren razgovor

RTL.hr
19.02.2026 23:00

Petar je pokušao Žaklini objasniti svoju reakciju na njezin dolazak. "Oprosti, vjerujem da sam te možda učinio nervoznom", priznao je, a ona nije skrivala svoje osjećaje, rekavši: "Malo si bio neugodan". Petar je, pak, objasnio kako je to bila reakcija koju nije mogao kontrolirati jer mu je bilo žao ostalih djevojaka te je smatrao da situacija nije bila u redu.

Žaklina je zatim shvatila u kakvoj je poziciji Petar bio. Njezina iskrenost i zrelost ostavile su snažan dojam na Petra, koji je i sam primijetio kako se njezina početna nervoza polako topi. "Ugodno sam se iznenadio. Baš mi je drago što sam te upoznao", priznao je, naglašavajući kako osjeća "dobar vibe" među njima.

Žaklina, Gospodin Savršeni
Žaklina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Susret koji je počeo dramatičnim upadom i nelagodom završio je obećanjem daljnjeg upoznavanja. Žaklina je dokazala da prvi dojam ponekad može prevariti i da se iza hrabrog poteza krije žena koja točno zna što želi.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: 'Savršeni Podcast' s Petrom

žaklina gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Maša iz 'Gospodina Savršenog' otkrila zašto misli da je ona fatalna žena: 'Koji bi muškarac to učinio za ženu koja nije zavodnica?'

Jedna djevojka se zaljubila i u Petra i u Karla? 'Nemam riječi, doslovno sam u šoku'

Veselka odlučila napustiti 'Gospodin Savršeni': 'Sjajan si dečko, ali...'

Jelena G. napustila 'Gospodin Savršeni'! 'Ja jednostavno nisam čovjek za tebe'

Petar na spoj pozvao jednu djevojku i izazvao žestoke reakcije: 'Ona je zvijezda reality showa i zna što radi'

Glasine uzburkale vilu! Karlo se suočio s jednom djevojkom: 'Ja tebe ne poznajem'