Gospodin Savršeni

Petar se pokušao ispričati Anastasiji nakon prank dejta: 'Htio sam se iskupiti'

U samoj završnici popularnog showa 'Gospodin Savršeni', napetost je dosegnula vrhunac dok su Karlo i Petar poveli svoje odabranice na posljednje spojeve

RTL.hr
09.04.2026 21:45

Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je spoj Petra i Anastasije u 'Gospodinu Savršenom', koji je započeo kao iz bajke - odabirom savršene večernje haljine. Petar je odlučio iznenaditi Anastasiju i povesti je u shopping u pratnji modne savjetnice, s jasnom namjerom da se iskupi za jedan prošli spoj koji, prema njegovim riječima, "nije prošao najbolje". "Mislim da onaj naš prank date nije prošao baš najbolje pa sam ti se htio iskupiti i da se osjećaš lagodno", poručio joj je Petar.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni
Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Čim je ugledala stilisticu, Anastasia je znala da je u "sigurnim rukama", no priznala je kako joj je bilo teško usredotočiti se na odjeću pored Petra. "Malo mi je teško fokusirati se na garderobu pored njega, ali jako sam sretna", podijelila je kroz smijeh. Nakon isprobavanja nekoliko modela, jedna se haljina posebno istaknula. "Meni se ova jako sviđa, tu se najbolje osjećam", izjavila je Anastasia, a Petar se složio, rekavši da u njoj izgleda "fenomenalno". Iako je Petar ovim potezom želio pokazati svoju predanost, Anastasia je kasnije priznala kako misli da se "definitivno nije uspio" u potpunosti iskupiti za prošli promašaj, no cijenila je trud.

Nakon uzbudljivog dana na moru, Anastasiju i Petra čekao je trenutak potpunog opuštanja. U vili ih je dočekala pripremljena masaža, što im je dalo priliku da se u miru povežu i razgovaraju. "Mislim da smo se još više potezali", zaključila je Anastasia, dodajući kako osjeća da bi njihova veza mogla uspjeti i izvan showa.

Moglo bi te zanimati

Večeras je finale pete sezone 'Gospodina Savršenog': Četiri finalistice u borbi za posljednju ružu!

Monika iz 'Gospodina Savršenog' oduševila outfitom iz finala: Je li ona Petrova odabranica?

Nakon što ju je Petar odabrao, jedna djevojka ne skriva sreću: 'Nadam se da ovo nije naš kraj, nego tek početak'

Jedna djevojka nakon Karlove odluke ostala slomljena srca: 'Naravno da me povrijedilo'

Karlo donio konačnu odluku i posljednju ružu dao njoj: 'Zaljubio sam se'

Neočekivano priznanje uzdrmat će sve! Petar priznao: 'Može se reći da sam zaljubljen'

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost