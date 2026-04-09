Petar se pokušao ispričati Anastasiji nakon prank dejta: 'Htio sam se iskupiti'

Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je spoj Petra i Anastasije u 'Gospodinu Savršenom' , koji je započeo kao iz bajke - odabirom savršene večernje haljine. Petar je odlučio iznenaditi Anastasiju i povesti je u shopping u pratnji modne savjetnice, s jasnom namjerom da se iskupi za jedan prošli spoj koji, prema njegovim riječima, "nije prošao najbolje". "Mislim da onaj naš prank date nije prošao baš najbolje pa sam ti se htio iskupiti i da se osjećaš lagodno", poručio joj je Petar.

Čim je ugledala stilisticu, Anastasia je znala da je u "sigurnim rukama", no priznala je kako joj je bilo teško usredotočiti se na odjeću pored Petra. "Malo mi je teško fokusirati se na garderobu pored njega, ali jako sam sretna", podijelila je kroz smijeh. Nakon isprobavanja nekoliko modela, jedna se haljina posebno istaknula. "Meni se ova jako sviđa, tu se najbolje osjećam", izjavila je Anastasia, a Petar se složio, rekavši da u njoj izgleda "fenomenalno". Iako je Petar ovim potezom želio pokazati svoju predanost, Anastasia je kasnije priznala kako misli da se "definitivno nije uspio" u potpunosti iskupiti za prošli promašaj, no cijenila je trud.

Nakon uzbudljivog dana na moru, Anastasiju i Petra čekao je trenutak potpunog opuštanja. U vili ih je dočekala pripremljena masaža, što im je dalo priliku da se u miru povežu i razgovaraju. "Mislim da smo se još više potezali", zaključila je Anastasia, dodajući kako osjeća da bi njihova veza mogla uspjeti i izvan showa.

