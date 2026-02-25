Emisije
Gospodin Savršeni

Petar se zamjerio Anastasiji! 'Rekao mi je da imam određeno ulogu jer konstantno spominjem Karla'

Nakon što je u show 'Gospodin Savršeni' uveden dramatičan preokret te su timovi zamijenjeni, atmosfera u vilama ispunjena je tenzijama i tihim preispitivanjem

RTL.hr
25.02.2026 22:00

Karlo i Petar, svaki sa skupinom djevojaka onog drugog, dobili su priliku za novi početak, ali i test vjernosti koji je mnoge ostavio zbunjenima.

Tijekom dana je došlo do nesporazuma između Anastasije i Petra. "Petar mi je u jednom trenu došao i rekao da on smatra da ja imam određenu ulogu jer konstantno spominjem Karla i onda me pitao zašto držim svijeću njemu i Nuši. Ja ne znam je li njega uvrijedilo što ja stalno spominjem Karla, možda je i to opcija, ali ja sam iskrena u svemu pa tako i u ovome. Ja ne planiram lažno tu biti oko Petra, kad meni do Petra nije ni malo", kazala je Anastasia.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

