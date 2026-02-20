Petar sumnja u namjere jedne djevojke: 'Nije dobila pažnju od Karla pa je možda traži od mene'

Njegov iznenadni izbor šokirao je djevojke, koje su se nadale prilici za bliži susret u opuštenom okruženju. "Nisam očekivala da će samo jednu zvati", komentirale su, razočarane njegovom odlukom u showu 'Gospodin Savršeni'.

Iako su svi očekivali da će uživati u grupnom druženju, Petar je odabrao spoj koji je ubrzo podijelio kuću. Sumnje su odmah krenule – je li njezina pažnja iskrena, ili je možda samo taktika? Dok su djevojke analizirale njezine motive, Petar se našao u situaciji da se zapita: je li stvarno djevojka koju je pozvao na spoj zainteresirana za njega ili igra igru?