Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Petar sumnja u namjere jedne djevojke: 'Nije dobila pažnju od Karla pa je možda traži od mene'

Petrov potez u 'Gospodinu Savršenom' podigao je tenzije do usijanja. Umjesto grupnog druženja, odlučio je cijeli dan provesti sa samo jednom djevojkom, što je izazvalo buru reakcija i optužbi za proračunatu igru

RTL.hr
20.02.2026 07:00

Njegov iznenadni izbor šokirao je djevojke, koje su se nadale prilici za bliži susret u opuštenom okruženju. "Nisam očekivala da će samo jednu zvati", komentirale su, razočarane njegovom odlukom u showu 'Gospodin Savršeni'.

Iako su svi očekivali da će uživati u grupnom druženju, Petar je odabrao spoj koji je ubrzo podijelio kuću. Sumnje su odmah krenule – je li njezina pažnja iskrena, ili je možda samo taktika? Dok su djevojke analizirale njezine motive, Petar se našao u situaciji da se zapita: je li stvarno djevojka koju je pozvao na spoj zainteresirana za njega ili igra igru?

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dok je uživao u društvu, Petar nije mogao izbjeći sumnje. "Možda nije dobila pažnju od Karla pa je možda traži od mene", priznao je, ostavljajući sve u neizvjesnosti.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Petar Karlu u 'Gospodinu Savršenom' ukrao djevojku, ona je njime opčinjena, ali strahuje za dalje

Zbog Petra se pokupila sa snimanja 'Gospodina Savršenog' : 'Rekao mi je da igram određenu ulogu'

Jedna djevojka odustaje od Karla i okreće se - Petru: 'Shvatila je da nema nikakve šanse kod njega'

Tko je Iana iz 'Gospodina Savršenog'? Karlo ju je očarao, a djecu želi do 25. godine

Antonela iz 'Gospodina Savršenog' fotkom ostavila bez daha! Dok se bori za Karlovo srce, objavom s Krete zapalila društvene mreže

Znate li tko je slatkica s fotografije? U 'Gospodinu Savršenom' još čeka onaj pravi klik