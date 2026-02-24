Emisije
Gospodin Savršeni

Petar sumnja u osjećaje prema jednoj djevojci: 'Nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili nešto više'

U novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' Petar provodi solo spoj s kandidatkinjom koja ga već neko vrijeme intrigira. Nakon grupnog druženja, večer se nastavlja u dvoje, uz smijeh, opuštenu atmosferu i dozu adrenalina

RTL.hr
24.02.2026 15:00

Njihova komunikacija teče prirodno, a energija između njih je neupitna. Ipak, unatoč privlačnosti, Petar ne skriva svoju unutarnju dilemu. "Sviđa mi se njezina energija i smisao za humor, ali nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili nešto više, emotivno i intimno", priznaje iskreno.

Upravo ta nesigurnost koči ga u donošenju konačne odluke. Ne želi žuriti s potezima dok u potpunosti ne razjasni vlastite osjećaje, svjestan da svaki korak u ovoj fazi ima težinu.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

S druge strane, kandidatkinja jasno daje do znanja da joj Petar odgovara i da među njima postoji prostor za dublju povezanost. No ostaje pitanje – hoće li se njihov odnos razviti u nešto više ili će ostati u zoni prijateljstva?

Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

