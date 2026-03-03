Petar sve bliže jednoj djevojci! 'Kad pogledam njegove oči, ja se topim'

Dok se u kući šire razočaranje i komentari, atmosfera postaje teška. Povratak sa spoja opisuje se kao prizor "kao da su došle sa sahrane", a pojedine djevojke ne skrivaju ljutnju.
U međuvremenu, na solo spoju vlada potpuno drugačija energija. Petar jasno daje do znanja što mu se sviđa: "Volim kad je djevojka odlučna i zna što hoće."
Na kraju večeri djevojci pruža ružičastu ružu, a ona priznaje: "Dobila sam ružu i strah me ulaska u kuću. Mislim da će biti svega."
Svoje oduševljenje Petrom ne skriva: "Najviše me privlači njegova smirenost i njegove oči. Kad pogledam njegove oči, ja se topim."
Hoće li ova bliskost promijeniti odnose u vili i izazvati još veće podjele?
