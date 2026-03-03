Emisije
Gospodin Savršeni

Petar sve bliže jednoj djevojci! 'Kad pogledam njegove oči, ja se topim'

Petar na grupni spoj vodi tri djevojke, ali večer ne završava sa svima jednako. Jednu odlučuje zadržati uz sebe, a ta odluka snažno odjekuje u vili

RTL.hr
03.03.2026 09:00

Dok se u kući šire razočaranje i komentari, atmosfera postaje teška. Povratak sa spoja opisuje se kao prizor "kao da su došle sa sahrane", a pojedine djevojke ne skrivaju ljutnju.

U međuvremenu, na solo spoju vlada potpuno drugačija energija. Petar jasno daje do znanja što mu se sviđa: "Volim kad je djevojka odlučna i zna što hoće."

Na kraju večeri djevojci pruža ružičastu ružu, a ona priznaje: "Dobila sam ružu i strah me ulaska u kuću. Mislim da će biti svega."

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Svoje oduševljenje Petrom ne skriva: "Najviše me privlači njegova smirenost i njegove oči. Kad pogledam njegove oči, ja se topim."

Hoće li ova bliskost promijeniti odnose u vili i izazvati još veće podjele?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

