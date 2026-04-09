Gospodin Savršeni

Petar u velikom finalu odabrao Anastasiju i priznao sve: 'Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik'

Petar je donio konačnu odluku i odabrao svoju pobjednicu u showu 'Gospodin Savršeni'

09.04.2026 22:51

Petrova odluka svodila se na dvije potpuno različite priče: onu s Monikom, koja je s njim od prvog dana i pružala mu osjećaj sigurnosti, i onu s Anastasijom, koja se pojavila kasnije i unijela neplaniranu, intenzivnu strast u njegov život.

Petar se prvo obratio Moniki, djevojci kojoj je dao prvu bijelu ružu. "Od samog početka lijepo je krenulo, išlo je polako, korak po korak. Uvijek si imala strpljenja za mene. Cijenim tvoju iskrenost i lojalnost", rekao je, hvaleći njezinu postojanost. No, upravo je ta sigurnost postala razlogom prekida. "Ja trenutno ne tražim samo sigurnost, želim i nešto više od toga. Jako cijenim sve što si mi dopustila da upoznam, ali za tebe nemam ružu", zaključio je Petar.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Monika, iako se potajno nadala drugačijem ishodu, pokazala je da je realist. "To je OK. Htjela sam ti se iskreno zahvaliti što si bio dio moje priče i što sam imala priliku upoznati te. Mislim da si predivna osoba i želim ti sve najbolje", poručila mu je, odlazeći uzdignute glave.

Sva preostala ljubav i nada bile su usmjerene na Anastasiju, djevojku koja se, kako je sam rekao, "pojavila niotkuda, neplanirano". Njihov odnos bio je intenzivan i pun kemije od prvog trenutka. "Kad smo razgovarali prvi put jedan na jedan, mislim da se tu desilo nešto, da smo osjetili nešto vrlo jako između nas dvoje", prisjetio se Petar. Pružajući joj ružu, postavio je posljednje pitanje, a njezin odgovor "Uzimam, naravno" označio je početak njihove zajedničke priče. "Osjećam se ponosno i kao pravi sretnik", kazao je Petar.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

"Od trena kad sam tebi pružila priliku, shvatila sam da sam na pravom putu. Pored tebe se osjećam sigurno. Nadam se da ovo nije naš kraj, nego tek početak. Ljubav se ne može planirati, a nama se dogodila", rekla je presretna Anastasia.

Petar i Anastasia, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

