Petar u videu s Anastasijom pokazao kako im izgleda svakodnevica nakon 'Gospodina Savršenog': 'Ovo je početak naše priče'

icon-close

Emotivnom objavom na Instagramu 'Gospodin Savršeni' Petar potvrdio je ono što su obožavatelji priželjkivali: njegova ljubavna priča s Anastasijom, djevojkom koju je odabrao u dramatičnom finalu, nastavlja se i nakon što su se kamere ugasile. "Show je bio kraj jedne priče, a ovo je početak neke naše. Hvala svima koji su uvijek bili uz nas", napisao je Petar uz video koji sažima njihove zajedničke trenutke.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od reality showa do stvarnog života

Video, postavljen uz romantičnu glazbenu podlogu, pruža intiman uvid u vezu para daleko od scenarija i produkcijskih svjetala. Kompilacija snimki prikazuje Petra i Anastasiju u opuštenim, svakodnevnim situacijama koje svjedoče o njihovoj bliskosti: od zajedničkih selfija u dizalu i ležernih trenutaka u kuhinji, do zabave na kuglanju. Ovi isječci otkrivaju par koji uživa u zajedničkom vremenu, gradeći odnos izvan okvira showa u kojem su se upoznali.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Sretan i zdrav odnos