Gospodin Savršeni

Petar u videu s Anastasijom pokazao kako im izgleda svakodnevica nakon 'Gospodina Savršenog': 'Ovo je početak naše priče'

Petar i Anastasia u showu 'Gospodin Savršeni' pronašli su ljubav

RTL.hr
10.04.2026 12:47

Emotivnom objavom na Instagramu 'Gospodin Savršeni' Petar potvrdio je ono što su obožavatelji priželjkivali: njegova ljubavna priča s Anastasijom, djevojkom koju je odabrao u dramatičnom finalu, nastavlja se i nakon što su se kamere ugasile.

"Show je bio kraj jedne priče, a ovo je početak neke naše. Hvala svima koji su uvijek bili uz nas", napisao je Petar uz video koji sažima njihove zajedničke trenutke.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Od reality showa do stvarnog života

Video, postavljen uz romantičnu glazbenu podlogu, pruža intiman uvid u vezu para daleko od scenarija i produkcijskih svjetala. Kompilacija snimki prikazuje Petra i Anastasiju u opuštenim, svakodnevnim situacijama koje svjedoče o njihovoj bliskosti: od zajedničkih selfija u dizalu i ležernih trenutaka u kuhinji, do zabave na kuglanju. Ovi isječci otkrivaju par koji uživa u zajedničkom vremenu, gradeći odnos izvan okvira showa u kojem su se upoznali.

Sretan i zdrav odnos

Ova objava ujedno je i službena potvrda onoga što je par nedavno otkrio u svom prvom zajedničkom intervjuu. Zbog pravila showa, svoju su vezu morali držati u tajnosti sve do emitiranja finalne epizode. Petar, 29-godišnji srpski model s uspješnom inozemnom karijerom za brendove poput Dolce & Gabbane i Armanija, i 22-godišnja Anastasia iz Zadra, očito su uspjeli svoju televizijsku romansu pretočiti u stvarnost.

Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne. Objava je brzo prikupila brojne komentare podrške i čestitki, a obožavatelji koji su pratili njihov put u showu nisu skrivali oduševljenje. "Kao ste samo divni, čestitke i nek vam je sretno i dugovječno", samo je jedan od komentara koji pokazuje koliko je publika navijala za njihov sretan kraj.


gospodin savršeni 2026 petar gospodin savršeni anastasia gospodin savršeni petar i anastasia gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Kaja o ljubavi s Karlom u 'Gospodinu Savršenom': 'Plačem dok ovo pišem'

'Gospodin Savršeni' Karlo iskreno o Kaji: '218 dana skrivanja, podupiranja, ljubavi i borbe da naša ljubav pobijedi'

Slomljena srca u finalu 'Gospodina Savršenog': Helena i Monika objavile zajedničku fotku

Gledatelji oduševljeni Anastasijom i Petrom iz 'Gospodina Savršenog': 'Ljubav je pobijedila!'

Od prvog pogleda do posljednje ruže: Ljubav Karla i Kaje osvojila je srca mnogih

Sve je počelo pogrešno, a završilo ljubavlju! Ovo je ljubavna priča Anastasije i Petra

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?