Petar u videu s Anastasijom pokazao kako im izgleda svakodnevica nakon 'Gospodina Savršenog': 'Ovo je početak naše priče'

Emotivnom objavom na Instagramu 'Gospodin Savršeni' Petar potvrdio je ono što su obožavatelji priželjkivali: njegova ljubavna priča s Anastasijom, djevojkom koju je odabrao u dramatičnom finalu, nastavlja se i nakon što su se kamere ugasile.
"Show je bio kraj jedne priče, a ovo je početak neke naše. Hvala svima koji su uvijek bili uz nas", napisao je Petar uz video koji sažima njihove zajedničke trenutke.
Od reality showa do stvarnog života
Video, postavljen uz romantičnu glazbenu podlogu, pruža intiman uvid u vezu para daleko od scenarija i produkcijskih svjetala. Kompilacija snimki prikazuje Petra i Anastasiju u opuštenim, svakodnevnim situacijama koje svjedoče o njihovoj bliskosti: od zajedničkih selfija u dizalu i ležernih trenutaka u kuhinji, do zabave na kuglanju. Ovi isječci otkrivaju par koji uživa u zajedničkom vremenu, gradeći odnos izvan okvira showa u kojem su se upoznali.
Sretan i zdrav odnos
Ova objava ujedno je i službena potvrda onoga što je par nedavno otkrio u svom prvom zajedničkom intervjuu. Zbog pravila showa, svoju su vezu morali držati u tajnosti sve do emitiranja finalne epizode. Petar, 29-godišnji srpski model s uspješnom inozemnom karijerom za brendove poput Dolce & Gabbane i Armanija, i 22-godišnja Anastasia iz Zadra, očito su uspjeli svoju televizijsku romansu pretočiti u stvarnost.
Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne. Objava je brzo prikupila brojne komentare podrške i čestitki, a obožavatelji koji su pratili njihov put u showu nisu skrivali oduševljenje. "Kao ste samo divni, čestitke i nek vam je sretno i dugovječno", samo je jedan od komentara koji pokazuje koliko je publika navijala za njihov sretan kraj.