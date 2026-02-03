Emisije
Gospodin Savršeni

Petar zaboravio Katarinino ime! Ona mu oštro poručila: 'Ovo sam ti jako zamjerila'

Prvi cocktail-party u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' bio je pun nespretnih trenutaka i upoznavanja, a najviše je pažnje privukao jedan razgovor

RTL.hr
03.02.2026 21:55

Gospodin Savršeni Petar razgovarao je s Tenom, Katarinom i Manuelom, a Manuela ga je upitala zapamti li sva imena djevojaka. "Jesam, Tena, Manuela, Kristina...", odgovorio je Petar, što je izazvalo iznenađujuću reakciju Katarine. "Molim!? Mi ćemo se posvađati prije vremena", izjavila je Katarina, koja je nespretno postala "Kristina" u Petrovom odgovoru.

"I ovo sam ti zamjerila jako sad", poručila je Katarina, dodajući: "Iskreno sam se nadala da me zapamtio zbog onog pisma koje sam mu napisala, ali očigledno nije. Ali, napravit ću nešto da me zapamti."

Petar je brzo prišao Katarini, nazdravio s njom i ispričao se za svoju grešku.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Katarinom

