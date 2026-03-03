Petar zbunjen odnosom sa Smiljanom: 'Nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili intimni'

Petar je svoj solo spoj proveo sa Smiljanom , pobjednicom adrenalinske karting utrke. Njihov susret obilježili su smijeh, opuštena atmosfera i degustacija "ljubavne rakije", no Petar je ostao suzdržan po pitanju dubljih emocija. Priznao je kako ga Smiljanina energija i humor privlače, ali i zbunjuju. "Sviđa mi se njena energija, njen smisao za humor, ali još uvijek nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili malo više emotivni, intimni", izjavio je Petar.

Ta nesigurnost bila je razlog zašto je odlučio ne dati joj ružu te večeri. Želio je da ruža ima "neku težinu" i da bude siguran u svoje osjećaje prije nego što napravi idući korak. Smiljana je, s druge strane, potvrdila da joj Petar odgovara kao osoba i da s njim ima o čemu razgovarati, no njihov je odnos i dalje ostao zagonetka.

