Gospodin Savršeni

Petar zbunjen odnosom sa Smiljanom: 'Nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili intimni'

Petar je na grupni spoj pozvao Ivonu, Laru i Smiljanu, a druženje je nastavio sa Smiljanom

RTL.hr
03.03.2026 23:00

Petar je svoj solo spoj proveo sa Smiljanom, pobjednicom adrenalinske karting utrke. Njihov susret obilježili su smijeh, opuštena atmosfera i degustacija "ljubavne rakije", no Petar je ostao suzdržan po pitanju dubljih emocija. Priznao je kako ga Smiljanina energija i humor privlače, ali i zbunjuju. "Sviđa mi se njena energija, njen smisao za humor, ali još uvijek nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili malo više emotivni, intimni", izjavio je Petar.

Petar i Smiljana, Gospodin Savršeni
FOTO: RTL

Ta nesigurnost bila je razlog zašto je odlučio ne dati joj ružu te večeri. Želio je da ruža ima "neku težinu" i da bude siguran u svoje osjećaje prije nego što napravi idući korak. Smiljana je, s druge strane, potvrdila da joj Petar odgovara kao osoba i da s njim ima o čemu razgovarati, no njihov je odnos i dalje ostao zagonetka.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

