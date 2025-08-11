Petra iz 'Braka na prvu' i Polina iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u centru Zagreba, komplimenti ne prestaju: 'Prelijepe ste'

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' i Polina Guseva iz 'Gospodina savršenog' ovog su vikenda zajedno uživale na zagrebačkoj špici. Fotografiju na kojoj nasmiješeno poziraju na kavi podijelile su na Instagramu. "Queen energy only", poručile su u opisu videa.
"Dvije snažne žene", "Prelijepe ste", "Pozdrav za ljepotice", samo su neki od komentara njihovih pratitelja.
Inače, Petra je sudjelovala u trećoj sezoni 'Braka na prvu' gdje su je eksperti spojili s Darijom, koji je trenutačno natjecatelj 'Farme'. Njihov odnos na početku se činio idiličnim, ipak, s vremenom je došlo do niza nesuglasica između Petre i Darija te njihov odnos nije završio vezom u vanjskom svijetu.
Polina je u showu 'Gospodin Savršeni' pokazala svoju naklonost prema Šimi, a zatim i prema Milošu, ali ni s jednim nije previše kliknula.
