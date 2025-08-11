Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Petra iz 'Braka na prvu' i Polina iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u centru Zagreba, komplimenti ne prestaju: 'Prelijepe ste'

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' i Polina Guseva iz 'Gospodina savršenog' ovog su vikenda zajedno uživale na zagrebačkoj špici

RTL.hr
11.08.2025 13:00

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' i Polina Guseva iz 'Gospodina savršenog' ovog su vikenda zajedno uživale na zagrebačkoj špici. Fotografiju na kojoj nasmiješeno poziraju na kavi podijelile su na Instagramu. "Queen energy only", poručile su u opisu videa.

"Dvije snažne žene", "Prelijepe ste", "Pozdrav za ljepotice", samo su neki od komentara njihovih pratitelja.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Petra je sudjelovala u trećoj sezoni 'Braka na prvu' gdje su je eksperti spojili s Darijom, koji je trenutačno natjecatelj 'Farme'. Njihov odnos na početku se činio idiličnim, ipak, s vremenom je došlo do niza nesuglasica između Petre i Darija te njihov odnos nije završio vezom u vanjskom svijetu.

Polina je u showu 'Gospodin Savršeni' pokazala svoju naklonost prema Šimi, a zatim i prema Milošu, ali ni s jednim nije previše kliknula.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' i 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

Petra Meštrić Polina Guseva Gospodin Savršeni Brak na prvu
Gospodin Savršeni

Sunce, plaža i - Jadran! Evo kako Valentina iz 'Gospodina Savršenog' provodi ljeto

Moglo bi te zanimati

Sjećate se toga? Dario iz 'Farme' u 'Braku na prvu' bio je s Petrom, a ovako su tada izgledali

Petra iz 'Braka na prvu' podijelila fotke iz mlađih dana: 'Čudimo se kakve su danas cure sa 16, a evo ja sa 16'

Petra Meštrić oduševila pratitelje svojim stavom: 'Istine koje nitko ne lajka, ali svi trebaju čuti'

Petra i Manuela iz 'Braka na prvu' iznenadile zajedničkom fotografijom: 'Jedna odlazi frajeru, druga ostavlja frajera'

FOTO Otkud njih dvije? Sarah i Polina iz 'Gospodina Savršenog' zavladale špicom

Kao druga osoba! Polina iz 'Gospodina Savršenog' pokazala svoju transformaciju: 'Plus 20 kilograma'