Petra iz 'Braka na prvu' i Polina iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u centru Zagreba, komplimenti ne prestaju: 'Prelijepe ste'

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' i Polina Guseva iz 'Gospodina savršenog' ovog su vikenda zajedno uživale na zagrebačkoj špici. Fotografiju na kojoj nasmiješeno poziraju na kavi podijelile su na Instagramu. "Queen energy only", poručile su u opisu videa.

"Dvije snažne žene", "Prelijepe ste", "Pozdrav za ljepotice", samo su neki od komentara njihovih pratitelja.