'Petre, čuvaj je!': Fatalna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' zapalila Instagram u crvenoj haljini

Objavom je brzo prikupila brojne komplimente pratitelja koji su joj u komentarima poručili: "Neka doista posebna bezvremenska ljepota", "Kraljica ljepote", "Lijepa je kao Sofia Loren", "Petre, čuvaj je", nizali su se komentari oduševljenih fanova.

Anastasia iz showa 'Gospodin Savršeni' ponovno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelila je nekoliko prekrasnih fotografija na kojima pozira u zanosnoj crvenoj haljini usred prirode, a njezin elegantan izgled nije prošao nezapaženo.

Podsjetimo, peta sezona showa 'Gospodin Savršeni' donijela je brojne preokrete, no nijedna priča nije toliko zaokupila pažnju gledatelja kao ona između Petra i Anastasije. Iako je na kraju Petar upravo njoj dao posljednju ružu, početak nije odavao da će se razviti jedna od najupečatljivijih priča sezone. Ona je na početku bila kod Karla, no nakon zamjene timova, Petar nije skrivao koliko mu je Anastasia zapela za oko.

Noć provedena u Petrovoj vili bila je presudna. U miru i tišini, Anastasia je dobila priliku upoznati Petra na potpuno drugačiji način. "Ovo mi je bio dokaz da sam cijelo vrijeme išla u krivom smjeru i shvatila sam da sam se fokusirala na krivu osobu", iskreno je priznala nakon te večeri. Opisala ga je kao pravog džentlmena, koji je bez kamera još opušteniji i otvoreniji. Shvatila je da s njim osjeća mir, zrelost i sigurnost, a ta spoznaja dala joj je snagu za idući, još dramatičniji korak. Na iznenađenje svih, na idućoj ceremoniji ruža javno je odbila Karlovu ružu, objasnivši da želi biti lojalna onome tko u njoj budi pozitivne osjećaje – Petru.