Pitali smo vas je li Maša trebala prihvatiti Marijinu ružu. Odgovor je gotovo jednoglasan

Maria je na posljednjoj ceremoniji ruža u showu 'Gospodin Savršeni' izjavila da ne želi ostati u vili bez svoje prijateljice Maše, koja je bila na korak do ispadanja. Svojom odlukom, Maria je pokrenula lavinu događanja, a njezina ruža, prema pravilima, ponuđena je Maši, koja je na kraju, iako povrijeđena, prihvatila ružu i ostala u showu.

Njena odluka izazvala je podijeljene reakcije među djevojkama u vili. Mnoge su smatrale da Maša nije postupila fer, s obzirom na to da je imala priliku otići i poštovati Marijinu žrtvu. No, Maša je ipak odlučila ostati, a njezina odluka nije prošla nezamijećeno među gledateljima.