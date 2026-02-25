Pitali smo vas je li Maša trebala prihvatiti Marijinu ružu. Odgovor je gotovo jednoglasan

Maria je na posljednjoj ceremoniji ruža u showu 'Gospodin Savršeni' izjavila da ne želi ostati u vili bez svoje prijateljice Maše, koja je bila na korak do ispadanja. Svojom odlukom, Maria je pokrenula lavinu događanja, a njezina ruža, prema pravilima, ponuđena je Maši, koja je na kraju, iako povrijeđena, prihvatila ružu i ostala u showu.
Njena odluka izazvala je podijeljene reakcije među djevojkama u vili. Mnoge su smatrale da Maša nije postupila fer, s obzirom na to da je imala priliku otići i poštovati Marijinu žrtvu. No, Maša je ipak odlučila ostati, a njezina odluka nije prošla nezamijećeno među gledateljima.
U našoj anketi koja je postavljena nakon ovog dramatičnog trenutka, čak 91% čitatelja koji su riješili anketu smatra da Maša nije trebala prihvatiti ružu, dok je samo 9% smatralo da je bila ispravna u svojoj odluci. Iako je Maša ostala u showu, čini se da većina publike smatra kako je njezina odluka, usprkos prijateljstvu s Marijom, bila nepravedna prema njenoj prijateljici.
