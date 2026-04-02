Gospodin Savršeni

Pitali smo vas tko vam je bolji par - Karlo i Kaja ili Karlo i Helena. Borba je bila tijesna!

U anketi RTL.hr-a pitali smo vas tko vam je bolji par - Karlo i Helena ili Karlo i Kaja

RTL.hr
02.04.2026 12:29

Karlo je do sada razmijenio poljubac s obje djevojke – i s Kajom i s Helenom. Dok je s Kajom sve planulo gotovo odmah, odnos s Helenom razvijao se sporije i uz više prepreka.

Odnos Kaje i Karla od samog je početka bio ispunjen snažnom kemijom. Njihov prvi poljubac dogodio se već na spoju nasamo, a Kaja je tada kratko i jasno poručila: "Karlo se dobro ljubi." Bliskost su dodatno potvrdili i na adrenalinskom spoju, nakon kojeg je Karlo izjavio: "Naš odnos je vrlo ozbiljan."

Rezultati ankete
Rezultati ankete FOTO: RTL

S druge strane, priča s Helenom bila je puno kompleksnija. Iako su se poznavali i prije showa, Helena ga je čak dva puta odbila – prvo zbog sumnje u njegovu iskrenost, a zatim zbog nelagode pred kamerama. Ipak, na cocktail-partyju pao je i njihov prvi poljubac, koji su mnogi dugo iščekivali.

Upravo zato ne čudi što su i gledatelji bili podijeljeni. Karlo i Kaja osvojili su 1144 glasa, dok su Karlo i Helena dobili vrlo bliskih 984 glasova, što jasno pokazuje da oba odnosa imaju snažnu podršku publike.

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

