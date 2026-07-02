Plava kosa ili novi dekolte? Soraya iz 'Gospodina Savršenog' zaintrigirala pratitelje velikom najavom

Soraya , koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni' , ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama. Ovoga puta odlučila ih je uključiti u malu igru pa ih je upitala mogu li pogoditi kakvu veliku transformaciju priprema.

Na Instagramu objavila je fotografiju uz poruku da napišu svoje pretpostavke, a odgovori su vrlo brzo preplavili ekran. Najviše pratitelja uvjereno je da se Soraya odlučila na povećanje grudi, odnosno estetski zahvat, dok su drugi nagađali da će potpuno promijeniti izgled kose.

Među brojnim komentarima našli su se odgovori poput: "Nove grudi", "Operacija grudi", "Silikoni", "New boobs", "Grudi 100%", ali i "Farbaš se u plavo", "Farbaš se u crveno ili plavo", "Kosa" te "Šišaš se na bob".

Soraya je uz objavu kratko poručila: "Dobri ste", čime je dodatno potaknula znatiželju pratitelja, ali nije otkrila je li netko zaista pogodio o čemu se radi. Na dnu objave najavila je da će u petak snimiti video u kojem će otkriti o kakvoj je transformaciji riječ.