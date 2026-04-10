Pobjednica 'Gospodina Savršenog' uživa u ljubavi: Anastasia podijelila intimne trenutke s putovanja s Petrom

Pobjednica pete sezone popularnog showa " Gospodin Savršeni" , Anastasia , ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja. Mlada Zadranka, koja je osvojila srce publike i pobjedu u realityju, sada dijeli isječke iz svog privatnog života, a najnovija objava na Instagramu otkrila je romantično putovanje na kojem uživa s novim partnerom - Petrom.. Uz seriju fotografija kratko je poručila: "Dopustite da podijelim neke uspomene s vama".

Kako su otktili u intervjuu za RTL.hr, par se nekoliko mjeseci skrivao od javnosti jer zbog emitiranja 'Gospodina Savršenog' nisu se smjeli razotkriti. Nakon što je obznanjeno da je upravo Anastasia Petrova odabranica, sve je sjelo na svoje mjesto.

Gledatelji su oduševljeni novopečenim parom i obasipaju ih komplimentima.

"Najljepši ste". "Prelijepa si". "Prelijep ste par". "Kako ste slatki". Ovo je samo djelić komentara na presladak par.

A usudiš li se i ti zaljubiti? Prijavi se na loveisland.hr i možda baš ti postaneš dio nove Love Island Adria priče.