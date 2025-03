Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Vanja otkrila da je skoro izabrala Miloša: 'Promišljala sam o tome što mi više smeta'

Pobjednica showa 'Gospodin Savršeni' Vanja je osvojila Šimino srce, a u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' priznala je kako je do posljednjeg trenutka razmišljala kojeg Gospodina Savršenog će odabrati, odnosno u koji tim će otići.

Također, otkrila je da su joj odlasci na spojeve s obojicom odgovarali jer se tako nije brinula što onaj drugi radi i s kojom izlazi. ''Bilo je dobro što me Miloš odveo pa sam time skrenula pažnju sa Šime. Da sam se previše opterećivala time što on radi – to ne bi nigdje išlo'', otkrila je. Priznala je kako joj je to i pomoglo da shvati koji joj se Gospodin Savršeni više sviđa.

''Promišljala sam o tome što mi više smeta – kad Miloš ode s drugom djevojkom ili Šime... Kad Miloš ode s drugom djevojkom čak niti ne znam da je otišao. Tako da - Šime je bio taj'', priznala je Vanja.

No, svoj odnos nisu nastavili nakon showa.

