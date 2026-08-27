Pobjednica prvog 'Gospodina Savršenog' postala mama! Iva podijelila prve fotografije iz bolnice

Pobjednica prve sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Iva Runjanin postala je majka. Lijepe vijesti otkrila je svojim pratiteljima objavivši nekoliko fotografija iz zagrebačke bolnice, kojima je pokazala prve trenutke jednog sasvim novog životnog razdoblja.
Nakon poroda Iva se javila iz bolničkog kreveta, nasmijana i dobro raspoložena. Uz fotografiju je kratko poručila: "Sjaj novopečene majke." Kasnije je podijelila i prizore odlaska iz bolnice, gdje ju je dočekao suprug Mato.
Novopridošli roditelji pozirali su zajedno ispred bolnice, a Iva i Mato razmijenili su i nježan poljubac. Pažnju pratitelja privukla je i dječja autosjedalica prekrivena ružičastom dekicom pa su neki pretpostavili da je par dobio djevojčicu. Ipak, Iva i Mato zasad nisu otkrili spol niti druge pojedinosti o prinovi.
Za Ivu je 2026. godina doista ispunjena velikim privatnim promjenama. Sredinom svibnja objavila je da se udala za dugogodišnjeg partnera Matu, nakon što je prve kadrove s njihova vjenčanja podijelila na Instagramu. Na fotografijama su se mogli vidjeti njihov prvi ples, druženje s djeverušama i intimna atmosfera slavlja.
Nepuna dva tjedna poslije stigla je još jedna velika vijest. Iva je javno otkrila da je trudna i da ona i Mato očekuju prinovu. Tada je govorila i o njihovu odnosu te otkrila da su se upoznali preko posla, a da je njihov odnos dugo bio prijateljski i poslovan prije nego što je prerastao u ljubav.
Podsjetimo, Ivu Runjanin javnost je upoznala 2018. godine u prvoj sezoni 'Gospodina Savršenog', gdje je osvojila srce prvog hrvatskog Gospodina Savršenog, Gorana Jurenca (46), i na kraju odnijela pobjedu. Njihova veza nakon završetka showa nije potrajala, a Iva je svoju ljubavnu sreću godinama kasnije pronašla uz Matu.