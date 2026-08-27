Pobjednica prvog 'Gospodina Savršenog' postala mama! Iva podijelila prve fotografije iz bolnice

Nakon poroda Iva se javila iz bolničkog kreveta, nasmijana i dobro raspoložena. Uz fotografiju je kratko poručila: "Sjaj novopečene majke." Kasnije je podijelila i prizore odlaska iz bolnice, gdje ju je dočekao suprug Mato.

Pobjednica prve sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Iva Runjanin postala je majka. Lijepe vijesti otkrila je svojim pratiteljima objavivši nekoliko fotografija iz zagrebačke bolnice, kojima je pokazala prve trenutke jednog sasvim novog životnog razdoblja.

Novopridošli roditelji pozirali su zajedno ispred bolnice, a Iva i Mato razmijenili su i nježan poljubac. Pažnju pratitelja privukla je i dječja autosjedalica prekrivena ružičastom dekicom pa su neki pretpostavili da je par dobio djevojčicu. Ipak, Iva i Mato zasad nisu otkrili spol niti druge pojedinosti o prinovi.

Za Ivu je 2026. godina doista ispunjena velikim privatnim promjenama. Sredinom svibnja objavila je da se udala za dugogodišnjeg partnera Matu, nakon što je prve kadrove s njihova vjenčanja podijelila na Instagramu. Na fotografijama su se mogli vidjeti njihov prvi ples, druženje s djeverušama i intimna atmosfera slavlja.