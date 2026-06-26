Podižu temperaturu gdje god se pojave: Anastasia pokazala vitku figuru, Petar je ne ispušta iz zagrljaja

Jedan od najpoznatijih parova iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' podijelio je novu zajedničku fotografiju, a komplimenti na njihov račun ne prestaju stizati

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Anastasia i Petar, koje su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', još jednom su privukli pažnju pratitelja romantičnom objavom na društvenim mrežama. Atraktivni par pozirao je pred ogledalom, a fotografija je brzo izazvala brojne reakcije. Petar je nježno zagrlio Anastasiju dok je ona snimala selfie, a njihova prisnost i zaljubljeni pogledi nisu prošli nezapaženo.

Zaljubljeni i modno usklađeni

Za opušteno druženje Anastasia je odabrala kratke traper hlačice i upečatljiv top u bojama Brazila koji je istaknuo njezinu vitku figuru, dok je Petar ostao vjeran ležernom izdanju u tamnoj majici i kapi. Njihova zajednička fotografija odiše opuštenom atmosferom, ali i snažnom kemijom zbog koje su postali jedan od najpraćenijih parova nastalih u showu.

icon-expand Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pratitelji ne skrivaju oduševljenje