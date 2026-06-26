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Gospodin Savršeni

Podižu temperaturu gdje god se pojave: Anastasia pokazala vitku figuru, Petar je ne ispušta iz zagrljaja

Jedan od najpoznatijih parova iz posljednje sezone 'Gospodina Savršenog' podijelio je novu zajedničku fotografiju, a komplimenti na njihov račun ne prestaju stizati

RTL.hr
26.06.2026 07:00

Anastasia i Petar, koje su gledatelji upoznali u posljednjoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', još jednom su privukli pažnju pratitelja romantičnom objavom na društvenim mrežama.

Atraktivni par pozirao je pred ogledalom, a fotografija je brzo izazvala brojne reakcije. Petar je nježno zagrlio Anastasiju dok je ona snimala selfie, a njihova prisnost i zaljubljeni pogledi nisu prošli nezapaženo.

Zaljubljeni i modno usklađeni

Za opušteno druženje Anastasia je odabrala kratke traper hlačice i upečatljiv top u bojama Brazila koji je istaknuo njezinu vitku figuru, dok je Petar ostao vjeran ležernom izdanju u tamnoj majici i kapi.

Njihova zajednička fotografija odiše opuštenom atmosferom, ali i snažnom kemijom zbog koje su postali jedan od najpraćenijih parova nastalih u showu.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pratitelji ne skrivaju oduševljenje

Otkako su svoju ljubav nastavili graditi i nakon završetka emisije, Anastasia i Petar redovito dijele zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima. Svaka njihova objava izazove velik interes, a ni ova nije bila iznimka.

Zagrljeni, nasmijani i vidno zaljubljeni, još su jednom pokazali zašto ih mnogi smatraju jednim od najskladnijih parova koji su izašli iz Gospodina Savršenog'.

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