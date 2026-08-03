Pogledajte gdje ljetuje maneken i bivši Gospodin Savršeni Miloš: 'Život uzme, more vrati...'

Miloš se na Instagramu javio iz Sabunika, poznatog turističkog naselja nedaleko od Zadra, gdje uživa u sunčanju i morskim radostima. Pozirajući na plavom ručniku s tamnim sunčanim naočalama i pogledom prema suncu, fatalni neženja još je jednom privukao pažnju svojih obožavatelja.
Uz opuštenu morsku fotografiju s plaže, Miloš je napisao i kratki stih i poruku: "Život uzme, more vrati..."
Oduševljen energijom Dalmacije
Osim same plaže u Sabunikama, Miloš je u svojim ranijim objavama kao lokaciju označio i sam grad Zadar, istaknuvši kako uživa u "prelijepoj energiji" te da mu je pravo zadovoljstvo boraviti u ovom dijelu Dalmacije.
Sudeći po objavama, ljetni odmor na hrvatskoj obali i morski zrak itekako mu gode!