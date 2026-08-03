Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Pogledajte gdje ljetuje maneken i bivši Gospodin Savršeni Miloš: 'Život uzme, more vrati...'

Maneken i zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Miloš Mićović, odlučio je ljetne dane provesti na hrvatskom Jadranu

RTL.hr
03.08.2026 22:00

Miloš se na Instagramu javio iz Sabunika, poznatog turističkog naselja nedaleko od Zadra, gdje uživa u sunčanju i morskim radostima. Pozirajući na plavom ručniku s tamnim sunčanim naočalama i pogledom prema suncu, fatalni neženja još je jednom privukao pažnju svojih obožavatelja.

Uz opuštenu morsku fotografiju s plaže, Miloš je napisao i kratki stih i poruku: "Život uzme, more vrati..."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Oduševljen energijom Dalmacije

Osim same plaže u Sabunikama, Miloš je u svojim ranijim objavama kao lokaciju označio i sam grad Zadar, istaknuvši kako uživa u "prelijepoj energiji" te da mu je pravo zadovoljstvo boraviti u ovom dijelu Dalmacije.

Sudeći po objavama, ljetni odmor na hrvatskoj obali i morski zrak itekako mu gode!

miloš gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Lara iz 'Gospodina Savršenog' ne skriva ljubav: Evo kako izgleda njezin zgodni partner

Otplovili u tirkiznu oazu: Pogledajte gdje su uživali Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog'

Petar i Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' žive svoju ljubavnu bajku: Video s Jadrana izgleda kao scena iz filma

Lara iz 'Gospodina Savršenog' ima dečka! Pokazala nježnu stranu u zagrljaju voljenog

Prepoznajete li djevojčicu s fotke? U kratkom je roku očarala gledatelje i postala prava senzacija

Od prve ruže do velike ljubavi: Pogledajte kako su se Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' zaljubili pred očima javnosti

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim