Pogledajte gdje ljetuje maneken i bivši Gospodin Savršeni Miloš: 'Život uzme, more vrati...'

Miloš se na Instagramu javio iz Sabunika, poznatog turističkog naselja nedaleko od Zadra, gdje uživa u sunčanju i morskim radostima. Pozirajući na plavom ručniku s tamnim sunčanim naočalama i pogledom prema suncu, fatalni neženja još je jednom privukao pažnju svojih obožavatelja.

Uz opuštenu morsku fotografiju s plaže, Miloš je napisao i kratki stih i poruku: "Život uzme, more vrati..."