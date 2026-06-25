Pogledajte kako je Maida iz 'Gospodina Savršenog' u masi proslavila trijumf Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

Nakon što je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila povijesnu pobjedu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, na ulicama je nastala opća ludnica, a Maida je bila u samom središtu navijačkog pakla.
Ona je svoje pratitelje na Instagram pričama počastila užarenom atmosferom iz prepune navijačke zone. Na snimkama se vidi kako Maida, vodeći navijanje u masi koja je u transu slavila trijumf Zmajeva, ponosno šeta svoj upečatljivi look. Njezina vjerna publika dobro zna da je danas prepoznatljiva po modernoj, izrazito kratkoj bijeloj frizuri, a u plavo-žutom dresu i s visoko podignutom rukom, pjevala je iz sveg glasa i širila nevjerojatnu energiju.
"Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino!"
Maida nije skrivala ponos i golemu sreću zbog velikog uspjeha reprezentacije na svjetskoj smotri. Uz energične kadrove na kojima slavi s masom, na svom je Instagram Storyju kratko i jasno napisala stih koji je odmah zapalio njezine pratitelje.
Iz Velike Kladuše sa srcem za Zmajeve
Iako je njezino podrijetlo iz Velike Kladuše, Maida je životom i radom u Sarajevu postala jedno od omiljenih lica tamošnje scene. Upravo je ta njezina autentična krajiška energija, kombinirana sa sarajevskim šarmom i specifičnim smislom za humor, ono što ju je lansiralo u sam vrh popularnosti tijekom emitiranja 'Gospodina Savršenog'.
Televizijska romansa s Milošem Mićovićem možda je već odavno iza nje, ali ova svestrana djevojka danas živi punim plućima. Poznata po tome što obožava sport, teretanu i boks, ne čudi što je upravo ona bila jedna od najglasnijih u navijačkoj skupini koja je bodrila Zmajeve do samog kraja utakmice.
Sudeći po njezinu osmijehu i atmosferi s njezina profila, slavlje na ulicama potrajat će dugo u noć!