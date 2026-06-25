Pogledajte kako je Maida iz 'Gospodina Savršenog' u masi proslavila trijumf Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

Maida Ribić, karizmatična pobjednica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', još je jednom dokazala da je kraljica dobre atmosfere i vjerna navijačica

icon-close

Nakon što je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila povijesnu pobjedu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, na ulicama je nastala opća ludnica, a Maida je bila u samom središtu navijačkog pakla. Ona je svoje pratitelje na Instagram pričama počastila užarenom atmosferom iz prepune navijačke zone. Na snimkama se vidi kako Maida, vodeći navijanje u masi koja je u transu slavila trijumf Zmajeva, ponosno šeta svoj upečatljivi look. Njezina vjerna publika dobro zna da je danas prepoznatljiva po modernoj, izrazito kratkoj bijeloj frizuri, a u plavo-žutom dresu i s visoko podignutom rukom, pjevala je iz sveg glasa i širila nevjerojatnu energiju.

"Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino!"

Maida nije skrivala ponos i golemu sreću zbog velikog uspjeha reprezentacije na svjetskoj smotri. Uz energične kadrove na kojima slavi s masom, na svom je Instagram Storyju kratko i jasno napisala stih koji je odmah zapalio njezine pratitelje.

icon-expand Maida, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iz Velike Kladuše sa srcem za Zmajeve