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Gospodin Savršeni

Pogledajte kako je Maida iz 'Gospodina Savršenog' u masi proslavila trijumf Zmajeva na Svjetskom prvenstvu

Maida Ribić, karizmatična pobjednica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', još je jednom dokazala da je kraljica dobre atmosfere i vjerna navijačica

RTL.hr
25.06.2026 15:50

Nakon što je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila povijesnu pobjedu protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, na ulicama je nastala opća ludnica, a Maida je bila u samom središtu navijačkog pakla.

Ona je svoje pratitelje na Instagram pričama počastila užarenom atmosferom iz prepune navijačke zone. Na snimkama se vidi kako Maida, vodeći navijanje u masi koja je u transu slavila trijumf Zmajeva, ponosno šeta svoj upečatljivi look. Njezina vjerna publika dobro zna da je danas prepoznatljiva po modernoj, izrazito kratkoj bijeloj frizuri, a u plavo-žutom dresu i s visoko podignutom rukom, pjevala je iz sveg glasa i širila nevjerojatnu energiju.

"Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino!"

Maida nije skrivala ponos i golemu sreću zbog velikog uspjeha reprezentacije na svjetskoj smotri. Uz energične kadrove na kojima slavi s masom, na svom je Instagram Storyju kratko i jasno napisala stih koji je odmah zapalio njezine pratitelje.

Maida, Gospodin Savršeni
Maida, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Iz Velike Kladuše sa srcem za Zmajeve

Iako je njezino podrijetlo iz Velike Kladuše, Maida je životom i radom u Sarajevu postala jedno od omiljenih lica tamošnje scene. Upravo je ta njezina autentična krajiška energija, kombinirana sa sarajevskim šarmom i specifičnim smislom za humor, ono što ju je lansiralo u sam vrh popularnosti tijekom emitiranja 'Gospodina Savršenog'.

Televizijska romansa s Milošem Mićovićem možda je već odavno iza nje, ali ova svestrana djevojka danas živi punim plućima. Poznata po tome što obožava sport, teretanu i boks, ne čudi što je upravo ona bila jedna od najglasnijih u navijačkoj skupini koja je bodrila Zmajeve do samog kraja utakmice.

Sudeći po njezinu osmijehu i atmosferi s njezina profila, slavlje na ulicama potrajat će dugo u noć!

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