Gospodin Savršeni

Pogledajte kako se prezgodni reality par provodi na našoj obali: Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ne odvajaju se jedno od drugoga

Nakon što su započeli zajednički život u Zagrebu i proslavili pola godine sretne veze, par je odlučio spakirati kofere i pobjeći na zasluženi odmor

RTL.hr
01.06.2026 12:00

Otkako su se ugasile kamere popularnog showa 'Gospodin Savršeni', javnost ne prestaje brujati o predivnom paru - rukometašu Karlu Godecu i prelijepoj Slovenki Kaji Casar

Njihova destinacija? Sunčani Vir! No, ako ste mislili da ovaj reality par koristi odmor za izležavanje pod suncobranom - prevarili ste se. Kaja i Karlo su u svom novom mini vlogu pokazali da kod njih "nema labavo", a s njima je stigla i apsolutna zvijezda obitelji o kojoj svi pričaju!

Kaja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Tko drži red na plaži? Neodoljivi psić Mile je glavna zvijezda!

Nakon iscrpljujućeg treninga, par se uputio na stjenovitu plažu, no ondje nisu bili sami. Društvo im je pravio njihov četveronožni član obitelji – psić Mile.

U preslatkim kadrovima s Vira, Kaja i Karlo ne ispuštaju Milu iz ruku, kupaju ga u plićaku i grle na plaži, dok Karlo kroz smijeh priznaje kako im pas donosi gomilu obveza, ali i neizmjernu radost. Kadrovi na kojima Karlo drži Milu dok ga Kaja grli, dokazuju da je njihova veza jača nego ikad prije.

Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Romantika na vrhuncu i ludi provod

Osim što drže do zdravog života, Kaja i Karlo pokazali su i svoju otkačenu stranu. Od selfija na kojima Karlo u svom stilu "plazi jezik" i nasmijava svoju odabranicu, do romantičnih zagrljaja uz zalazak sunca - kemija koja je započela pred TV ekranima očito gori jednakim žarom i na jadranskoj obali.

Jedno je sigurno, Kaja i Karlo znaju kako privući pažnju i uživati u svakoj sekundi zajedničkog života!

