Pogledajte najburnije trenutke prošlog tjedna u 'Gospodinu Savršenom'

Prošlog tjedna u showu 'Gospodin Savršeni' vidjeli smo nevjerojatne trenutke koji su pomaknuli granice. Od iznenađujućih prekida i napuštanja, preko neočekivanih odluka, pa do stvaranja napetosti dolaskom novih kandidatkinja - drama je bila na svakom koraku

Petar, Karlo i djevojke imali su teške odluke pred sobom koje su oblikovale tijek emisije, a svaki trenutak bio je pravi emocionalni rollercoaster. Zato ćemo se prisjetiti najburnijih i najdramatičnijih trenutaka prošlog tjedna, trenutaka koji će zasigurno obilježiti ovu sezonu.

Petar poslao Anu kući prije ceremonije ruža

Petar i Ana odlučili su okončati svoj romantični put. Sve je počelo Petrovom odlukom da bude potpuno iskren prema Ani, ali i prema sebi. Priznavši da je nervozan, u razgovoru jedan na jedan otvorio je dušu i rekao kako u njihovom odnosu ne osjeća ništa više od snažnog prijateljstva. "Trenutno ja ne osjećam ništa više nego prijateljstvo s tobom", izjavio je Petar. Ono što ovaj prekid čini još posebnijim jest činjenica da se dogodio izvan formalnog okvira ceremonije ruža. Petar je odlučio preuzeti inicijativu i riješiti situaciju prije, kako je kasnije objasnio, nego da se stvari nepotrebno odugovlače. "Bolje je prekinuti na vrijeme nego odugovlačiti", kazao je.

Najburniji odlazak sezone! Iva napustila show

Karlo je odlučio suočiti Ivu sumnjama koje su ga mučile već danima, no nije mogao ni slutiti da će njegov potez izazvati eksploziju koja je rezultirala Ivinim demonstrativnim napuštanjem spoja. Sukob je eskalirao do točke u kojoj su pale teške riječi, a Iva je na kraju poručila kako Karlo za nju nije "savršeni", već nešto sasvim suprotno.

Nove kandidatkinje uzdrmale vilu

Mirna atmosfera u vili u kojoj dva 'Gospodina Savršena' traže ljubav trajala je kratko. Uigrane odnose i postojeće simpatije uzdrmao je dolazak novih natjecateljica, Anđele i Ivone, čiji je prvi korak u kuću izazvao lavinu reakcija. Umjesto mirnog upoznavanja, nove djevojke donijele su tenzije. Prvi Anđelin komentar upućen postojećim kandidatkinjama, bio je: "Jeste pospremili kuću?". To pitanje pokrenulo je lavinu negativnih komentara.

Karlo donio odluku i poslao Ianu kući

Posljednje dvije djevojke koje su na ceremoniji ruža ostale bez ruže su bile Iana i Matea. Karlo je donio tešku, ali konačnu odluku. Vilu je napustila Iana, kojoj je Karlo objasnio kako među njima jednostavno nije osjetio onaj potreban "klik" za nastavak upoznavanja.

Šok na ceremoniji! Maria odbila ružu

Nakon što je Petar svoju posljednju ružu odlučio dati Mariji, ona je učinila nešto što se u showu rijetko viđa. Umjesto da prihvati ružu i osigura svoj ostanak, Marija je u emotivnom govoru objavila kako se odriče svoje prilike. "Ne želim biti u ovoj kući bez Maše", izjavila je kroz suze, objašnjavajući kako bi radije plakala u Barceloni nego ostala u vili bez svoje prijateljice, koja je u tom trenutku bila na korak do ispadanja. Svojom je odlukom pokrenula lavinu događaja, a njena ruža, prema pravilima, ponuđena je sljedećoj djevojci na redu za ispadanje, upravo Maši.

Djevojke mijenjaju timove

Najava o zamjeni timova i odvojenim putovanjima unijela je potpuni nemir i uzbuđenje u vilu, stavljajući odanost i novonastale simpatije na dosad najveći test. Voditelj je na kraju večeri objavio vijest koja je ostavila djevojke bez teksta: timovi se mijenjaju. "Bit će to putovanje za pamćenje jer ima jedan mali zaplet. Mijenjaju se timovi", najavio je, pojašnjavajući kako će u sljedećem ciklusu djevojke iz Karlovog tima provoditi vrijeme s Petrom, dok će Petrove djevojke imati priliku bolje upoznati Karla.

