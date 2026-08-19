Pogledajte ovu transformaciju: Fatalni Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio koliko je kilograma skinuo!

Nakon što je Miloš pokazao kako uživa u ljetu i druženjima na hrvatskoj obali, ovaj put odlučio se pohvaliti plodovima naporne fizičke transformacije.

Miloš je na svom Instagram storyju objavio izazovni selfie iz kupaonice na kojem pozira bez majice, u prvi plan stavivši izdefinirane trbušnjake i preplanuli ten.

Uz fotografiju je kratko i jasno otkrio tajnu svog osvježenog izgleda: "Sa 97 na 91kg", čime je dao do znanja da je skinuo šest kilograma i doveo formu do samog vrhunca.