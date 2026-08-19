Pogledajte ovu transformaciju: Fatalni Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio koliko je kilograma skinuo!

Nakon što je Miloš pokazao kako uživa u ljetu i druženjima na hrvatskoj obali, ovaj put odlučio se pohvaliti plodovima naporne fizičke transformacije.
'Sa 97 na 91 kg'
Miloš je na svom Instagram storyju objavio izazovni selfie iz kupaonice na kojem pozira bez majice, u prvi plan stavivši izdefinirane trbušnjake i preplanuli ten.
Uz fotografiju je kratko i jasno otkrio tajnu svog osvježenog izgleda: "Sa 97 na 91kg", čime je dao do znanja da je skinuo šest kilograma i doveo formu do samog vrhunca.
Forma podignuta na novu razinu
Bivšem Misteru Srbije i modelom po struci dobra forma nikada nije bila nepoznanica, no gubitkom kilograma dodatno je naglasio definiciju mišića.
Sudeći po fotografiji, disciplina i rad na sebi itekako su se isplatili, a atraktivan kadar iz ogledala bez sumnje je ponovno podigao temperaturu među njegovim brojnim pratiteljima.