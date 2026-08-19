Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Pogledajte ovu transformaciju: Fatalni Miloš iz 'Gospodina Savršenog' otkrio koliko je kilograma skinuo!

Maneken i zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Miloš Mićević, ne prestaje privlačiti pažnju svojih obožavatelja na društvenim mrežama

RTL.hr
19.08.2026 10:00

Nakon što je Miloš pokazao kako uživa u ljetu i druženjima na hrvatskoj obali, ovaj put odlučio se pohvaliti plodovima naporne fizičke transformacije.

'Sa 97 na 91 kg'

Miloš je na svom Instagram storyju objavio izazovni selfie iz kupaonice na kojem pozira bez majice, u prvi plan stavivši izdefinirane trbušnjake i preplanuli ten.

Uz fotografiju je kratko i jasno otkrio tajnu svog osvježenog izgleda: "Sa 97 na 91kg", čime je dao do znanja da je skinuo šest kilograma i doveo formu do samog vrhunca.

Miloš, Gospodin Savršeni
Miloš, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Forma podignuta na novu razinu

Bivšem Misteru Srbije i modelom po struci dobra forma nikada nije bila nepoznanica, no gubitkom kilograma dodatno je naglasio definiciju mišića.

Sudeći po fotografiji, disciplina i rad na sebi itekako su se isplatili, a atraktivan kadar iz ogledala bez sumnje je ponovno podigao temperaturu među njegovim brojnim pratiteljima.

miloš gospodin savršeni gospodin savršeni
Gospodin Savršeni

Soraya iz 'Gospodina Savršenog' izgleda svjetski: Novim fotkama pokazala zašto privlači poglede

Moglo bi te zanimati

Vanja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila lekcije koje bi voljela da je znala sa 16: 'Ne plači previše za konja koji ti je došao u život'

Šime Elez uživa kao nikad prije! Njegova nova objava izazvala lavinu reakcija: 'Živi svoje snove'

Maja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala mokre kose: Leopard izdanje nije prošlo nezapaženo

Gospoda Savršeni zajedno zapjevali na Viru: 'Ako netko traži bend, zovite nas'

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' se nakon ljeta na Braču vratili u Zagreb: Pogledajte tko je bio najsretniji

'Princeza': Laura iz 'Gospodina Savršenog' pobjegla na Mikonos i oduševila fanove

Pročitaj na Net.hr
Kličko se oglasio nakon smrti bivše partnerice: Otkrio što će reći njihovoj kćeri o njoj
Izazivala je polemike, a sad se cijela regija oprašta od nje: Tko je bila Vedrana Rudan?
'Mamurluk' za žene stiže u kina: Nova hit komedija 'Spa vikend' donosi kaos, tajne i urnebes
Preminula je Vedrana Rudan
Šušur na crvenom tepihu SFF-a: Nika Turković stigla s dečkom, evo tko je sve pozirao fotografima
Novi detalji o smrti Hayden Panettiere: Poznato što je pronađeno pored nje
Otrovna ljubav: Zvala ga 'najcool frajerom', a on je lud od ljubomore zatočio ju i vezao za stolicu
Hailey Bieber voli u minijaturnim bikinijima pokazivati trbušnjake i utegnutu guzu
Nives i Goran Ivanišević na crvenom tepihu uz bok svjetskim zvijezdama
Robert De Niro slavi 83. rođendan: Ovako je glumačka legenda izgledala na početku karijere