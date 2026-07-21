Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Pogledajte 'prije' i 'poslije': Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' stvorili pravu ljetnu oazu u vlastitom dvorištu

Da Karlo Godec i Kaja Casar znaju kako izvući maksimum iz ljetnih dana, dokazuju iz dana u dan

RTL.hr
21.07.2026 22:00

Nakon što su svoje pratitelje oduševljavali brutalnim zajedničkim treninzima pod vrelim suncem i položili vozački ispit za brod, Kaja i Karlo odlučili su zasluženo usporiti tempo i stvoriti vlastitu ljetnu oazu za opuštanje.

Karlo je na svojim društvenim mrežama podijelio sjajan videozapis u kojem je pokazao kompletan proces uređivanja njihovog dvorišta, od prvotnih radova i pripreme terena, pa sve do konačnog, savršenog rezultata koji poziva na čisti hedonizam.

"To je to za ovu godinu, a sad ide uživanje!"

Samozatajni rukometaš ponosno je snimio transformaciju "prije i poslije", a uz video je stavio i kratak, ali jasna opis koji sve govori:

"To je to od uređivanja dvorišta za ovu godinu. A sad ide uživanje."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Plivanje na dušecima i sočni roštilj uz komin

Karlo i Kaja odmah su uskočili u kupaće kostime i isprobali novu dvorišnu atrakciju. Par je uhvaćen kako potpuno opušteno pluta na luftmadracima pod vedrim nebom, dok se u idućim kadrovima moglo vidjeti i opasno dobre skokove te ronjenje u osvježavajućoj plavoj vodi.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

No, kakvo bi to ljetno druženje u dvorištu bilo bez dobrog zalogaja? Karlo se preuzeo ulogu pravog domaćina i uhvatio se hvataljki za roštilj. Uz komin je majstorski pripremao povrće i delicije s roštilja, dok je atmosfera bila potpuno opuštena, ispunjena smijehom, ležanjem na zelenoj travi i čistom pozitivnom energijom.

Karlo i Kaja još su jednom dokazali da im za savršen ljetni dan i vrhunski provod ne trebaju skupe i daleke destinacije - dovoljni su dobra volja, malo truda, vlastito dvorište i pravo društvo!

karlo i kaja gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Ljetna ekipa iz 'Gospodina Savršenog' na okupu: Kaja, Karlo i Šime zajedno zaplovili

Monika iz 'Gospodina Savršenog' podijelila trenutke euforije s Mallorce nakon pobjede Španjolske

Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' oduševila novim fotografijama: Petar među prvima reagirao

Bivši 'Gospodin Savršeni' Toni pozirao s djevojkom ispred Eiffelovog tornja

Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog' pozirao uz more i poručio: 'Nema mi ništa draže...'

Novi korak u vezi Kaje i Karla iz 'Gospodina Savršenog'! Ostvarili su još jedan zajednički cilj

Pročitaj na Net.hr
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim
Supruga Brucea Willisa otkrila prvi znak koji je upućivao na demenciju