Pogledajte 'prije' i 'poslije': Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' stvorili pravu ljetnu oazu u vlastitom dvorištu

Nakon što su svoje pratitelje oduševljavali brutalnim zajedničkim treninzima pod vrelim suncem i položili vozački ispit za brod, Kaja i Karlo odlučili su zasluženo usporiti tempo i stvoriti vlastitu ljetnu oazu za opuštanje.
Karlo je na svojim društvenim mrežama podijelio sjajan videozapis u kojem je pokazao kompletan proces uređivanja njihovog dvorišta, od prvotnih radova i pripreme terena, pa sve do konačnog, savršenog rezultata koji poziva na čisti hedonizam.
"To je to za ovu godinu, a sad ide uživanje!"
Samozatajni rukometaš ponosno je snimio transformaciju "prije i poslije", a uz video je stavio i kratak, ali jasna opis koji sve govori:
"To je to od uređivanja dvorišta za ovu godinu. A sad ide uživanje."
Plivanje na dušecima i sočni roštilj uz komin
Karlo i Kaja odmah su uskočili u kupaće kostime i isprobali novu dvorišnu atrakciju. Par je uhvaćen kako potpuno opušteno pluta na luftmadracima pod vedrim nebom, dok se u idućim kadrovima moglo vidjeti i opasno dobre skokove te ronjenje u osvježavajućoj plavoj vodi.
No, kakvo bi to ljetno druženje u dvorištu bilo bez dobrog zalogaja? Karlo se preuzeo ulogu pravog domaćina i uhvatio se hvataljki za roštilj. Uz komin je majstorski pripremao povrće i delicije s roštilja, dok je atmosfera bila potpuno opuštena, ispunjena smijehom, ležanjem na zelenoj travi i čistom pozitivnom energijom.
Karlo i Kaja još su jednom dokazali da im za savršen ljetni dan i vrhunski provod ne trebaju skupe i daleke destinacije - dovoljni su dobra volja, malo truda, vlastito dvorište i pravo društvo!