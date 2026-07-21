Pogledajte 'prije' i 'poslije': Karlo i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' stvorili pravu ljetnu oazu u vlastitom dvorištu

Da Karlo Godec i Kaja Casar znaju kako izvući maksimum iz ljetnih dana, dokazuju iz dana u dan

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Nakon što su svoje pratitelje oduševljavali brutalnim zajedničkim treninzima pod vrelim suncem i položili vozački ispit za brod, Kaja i Karlo odlučili su zasluženo usporiti tempo i stvoriti vlastitu ljetnu oazu za opuštanje. Karlo je na svojim društvenim mrežama podijelio sjajan videozapis u kojem je pokazao kompletan proces uređivanja njihovog dvorišta, od prvotnih radova i pripreme terena, pa sve do konačnog, savršenog rezultata koji poziva na čisti hedonizam.

"To je to za ovu godinu, a sad ide uživanje!"

Samozatajni rukometaš ponosno je snimio transformaciju "prije i poslije", a uz video je stavio i kratak, ali jasna opis koji sve govori: "To je to od uređivanja dvorišta za ovu godinu. A sad ide uživanje."

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Plivanje na dušecima i sočni roštilj uz komin

Karlo i Kaja odmah su uskočili u kupaće kostime i isprobali novu dvorišnu atrakciju. Par je uhvaćen kako potpuno opušteno pluta na luftmadracima pod vedrim nebom, dok se u idućim kadrovima moglo vidjeti i opasno dobre skokove te ronjenje u osvježavajućoj plavoj vodi.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram