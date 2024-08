Ovo je vjenčani album Mihaele iz 'Gospodina Savršenog': 'Budite uvijek s iskrenim osmijehom na licu'

Mihaela Muhvić Čindrak bila je kandidatkinja druge sezone 'Gospodin Savršeni', kada se borila za srce vatrogasca Mije Matića.

Između njih dvoje nije se ostvarilo ništa ozbiljnije, a za RTL.hr je otkrila kako je u braku te da im je uskoro godišnjica.

''Vjenčali smo se 9. rujna prošle godine tako da će nam uskoro biti godišnjica. Sveukupno smo zajedno četiri godine'', rekla je Mihaela, a muža je upoznala upravo na poslu.

''Upoznali smo se još davno jer smo radili u istom casinu u Poreču, on mi je bio i nadređeni na poslu, no tada naravno nismo imali ništa zajedno. Razišli smo se i on je otišao raditi u London pa smo se slučajno sreli nakon godinu ili dvije i tako je sve počelo'', ispričala je Mihaela.