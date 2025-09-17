Novosti
Polina iz 'Gospodina Savršenog' vratila se u Rusiju: 'Ovdje je sve mirno. Hvala što brinete'

Polina je na društvenim mrežama otkrila kako je u Rusiji

RTL.hr
17.09.2025 14:00

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Polina otkrila je na društvenim mrežama kako se vratila u Moskvu. Nije otkrila je li to privremeno ili za stalno, no trenutačno uživa sa svojom obitelji. 

" U redu sam, nitko me nije oteo. Kod mame sam, jedem, spavam i ništa ne radim. Ovdje je sve mirno. Hvala što brinete. Trebala sam nekoliko dana kako bih bila sa svojom mamom", rekla je Polina, koja se na neko vrijeme povukla s društvenih mreža. 

Polina, Gospodin Savršeni
Polina, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Otkrila je kako će svojim pratiteljima pokazati kakav je život u Moskvi. Javila se s najpoznatijeg gradskog trga, Crvenog trga i dodala kako će se tu naći s prijateljicama. 

Inače, Polina je 30-godišnja Ruskinja koja je dugo sanjala o životu u Europi i prvo je radila u Italiji, potom živjela dvije godine u Dalmaciji te se preselila u Zagreb.

