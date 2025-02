Polina napustila show, a Marinelino druženje sa Šimom potaknulo brojne teorije: 'Nema iskrene namjere, igra ulogu'

Šime je Marinelu dovezao pred vilu, i taman kad je pomislila da je to sve, zaradila je i ružu. Po ulasku, ostatak dama odmah je poželjelo čuti dojmove. Marineli se Ana učinila najljubomornijom, no ostala je tajnovita što se detalja o prethodnoj noći tiče.

Da je neka druga djevojka bila na mom mjestu, ne znam kako bih to podnijela... Mogu razumjeti njihove osjećaje", dotakla se Marinela ostalih djevojaka koje će je dočekati u vili. I imala je pravo, jer su djevojke u kući komentirale su njihov odnos.

Ne želim doći presretna... Što bi to pobudilo u drugim djevojkama? Ja gledam da sam na njihovom mjestu i da se ovo dogodilo, mislim da bih lagano napustila sve ovo", otkrila im je.

Sumnjam da bi izašla da je neka cura to isto napravila... Onda bi to isto mogla reći ako bi se neka ljubila, da bi izašla... Pa što nisi izašla, imala si već dvije-tri prilike", smatrala je Mia, Ma, nema ona empatije prema nama i drago joj je da nije išla neka od nas."

Glumi emocije i sama sebi, a ne samo nama", dodala je i Maja, Ima neku taktiku, igra ulogu. Ne mogu je shvatiti, ne mogu prepoznati autentičnost. Čini mi se kao da je fejk."

Stiglo je vrijeme i za novi cocktail-party, a Marinelin spoj i dalje je ostao glavna tema.

Mogla i biti neka drama... Osjećam energiju djevojaka", zaključila je.

Damama su se ubrzo pridružili i Miloš i Šime.

Na nagovor Glorije i Barbare, Miloš je odlučio posvetiti dio svog vremena Selmi. Priznala mu je da ga dosad ona nije sama pozvala na razgovor jer nije željela ispasti očajna, a on joj je kazao kako treba iskoristiti svaki trenutak.

Pažljiv je, kulturan, šarmantan, i toliko mi je drago što mi je prišao kao pravoj dami. Osjetio je da ga želim i prišao mi je", očarano je prepričavala ostalima.

Marinela je odlučila porazgovarati s Anom i još jednom razjasniti sinoćnji spoj sa Šimom, kako bi spriječila sve potencijalne tračeve u vili.

Mislim da ona nema loše namjere, ali njezine namjere nisu iskrene", zaključila je Ana.

Moje mišljenje je da Marinela sve to radi iscenirano, uigrano, i da sve to radi zbog kadra. Mislim da joj jako dobro ide i da je jako pametna", komentirala je Glorija koja je sve to slušala sa strane.

Šime se, pak, osamio s Polinom kako bi raspravili sve nesuglasice. Nije želio da se osjeća loše što nekoliko njegovih ruža nije dobila na ceremonijama.