Polina za RTL.hr o Lauri i njezinom ponašanju: 'Mora razumjeti da nije jedina ovdje'

Na posljednjem cocktail partyju Laura je s Vanjom bila nasamo sa Šimom, a to je druženje prekinula Polina. Laura je Polini to jako zamjerila shvativši da je to namjerno napravila kako bi se osvetila Vanji, a da ona u toj cijeloj priči ispada kolateralna žrtva. Polina je sada za RTL.hr zašto je to napravila i što misli o Lauri.

Kako to da si se odlučila prekinuti Vanjino i Laurino druženje sa Šimom, je li to zbilja bila osveta?

Nisam imala namjeru ništa prekidati, nisu imali spoj, nego sam se htjela pridružiti. Dobra sam i s Vanjom i Laurom i ne vidim u tome nikakav problem.

Laura ti je navedeno jako zamjerila, što ti misliš o tome?

Tada sam se zabrinula jer nisam imala lošu namjeru, ali Laura mora razumjeti da nije jedina ovdje.