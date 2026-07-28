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Gospodin Savršeni

Pomirenje je službeno! Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' poljupcima pokazali koliko se vole

Cvjeta ljubav Petra i Anastasie iz 'Gospodina Savršenog'

RTL.hr
28.07.2026 19:01

Anastasia iz showa 'Gospodin Savršeni' iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja je privukla veliku pažnju. Naime, podijelila je video u kojem ona i Petar izmjenjuju nježne poljupce, a u drugoj objavi snimila je Petra dok hoda te uz snimku kratko poručila: "Moja ljubav."

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Petar i Anastasia upoznali su se tijekom pete sezone showa 'Gospodin Savršeni'. Njihova se ljubavna priča nastavila i nakon završetka snimanja, a par je ubrzo počeo živjeti zajedno u Zagrebu.

Ipak, njihov odnos nakratko je privukao pažnju javnosti kada su oboje obrisali zajedničke fotografije s društvenih mreža. Anastasia je tada potvrdila da je došlo do prekida, no čini se kako su brzo pronašli zajednički jezik jer su ubrzo ponovno vratili fotografije i nastavili svoju ljubavnu priču.

anastasia i petar gospodin savršeni
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