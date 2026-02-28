Ponovno zajedno! Antonija, Mare i Katarina iz 'Života na vagi' zablistale na izletu u poznatom avanturističkom parku

icon-close

Antonija, Mare i Katarina iz 'Života na vagi' zajedno su uživale u Avanturističkom parku Peć Mlini u Bosni i Hercegovini. Svoju malu avanturu podijelile su na društvenim mrežama i oduševile svoje pratitelje. Podsjetimo, Antonija Rojnica sudjelovala je i u devetoj sezoni 'Života na vagi' kao povratnica, a u prvom tjednu skinula je svega 300 grama. No, gledajući njezin cjelokupni put u showu, lakša je za gotovo 50 kilograma.

icon-expand Antonija, Katarina, Mare, Život na vagi FOTO: Instagram

Marija Bartulović nerijetko objavljuje fotografije iz svog privatnog života, a ne skriva ni skreću sa svojim dečkom. Iako je njezina transformacija započela pred kamerama, Marijin put nastavio se i nakon showa. Danas, uz partnera koji joj je očito velika podrška, djeluje opušteno i zadovoljno, kao netko tko je pronašao balans između ljubavi, sebe i svakodnevice.

icon-expand Marija i Ivan FOTO: Privatni album

Katarina je u devetu sezonu showa ušla kao jedna od najtežih kandidatkinja, s početnom težinom od čak 213,6 kilograma. Njezina glavna motivacija bila je kći Luce, zbog koje je odlučila okrenuti novu stranicu i posvetiti se borbi za zdravlje. Iza njezine dugogodišnje borbe s kilogramima krila se duboka i bolna trauma. Katarina je tijekom emisije iskreno progovorila o gubitku cijele uže obitelji u vrlo kratkom razdoblju. Najteži udarac bio je tragičan gubitak brata dok je imala samo 21 godinu, a nedugo nakon toga od karcinoma joj je preminula i majka. Hrana joj je, priznala je s knedlom u grlu, postala jedina utjeha u najtežim trenucima.

icon-expand Antonija, Marija, Mare, Kate, Život na vagi FOTO: Instagram