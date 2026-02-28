Ponovno zajedno! Antonija, Mare i Katarina iz 'Života na vagi' zablistale na izletu u poznatom avanturističkom parku

Antonija, Mare i Katarina iz 'Života na vagi' zajedno su uživale u Avanturističkom parku Peć Mlini u Bosni i Hercegovini. Svoju malu avanturu podijelile su na društvenim mrežama i oduševile svoje pratitelje.
Podsjetimo, Antonija Rojnica sudjelovala je i u devetoj sezoni 'Života na vagi' kao povratnica, a u prvom tjednu skinula je svega 300 grama. No, gledajući njezin cjelokupni put u showu, lakša je za gotovo 50 kilograma.
Marija Bartulović nerijetko objavljuje fotografije iz svog privatnog života, a ne skriva ni skreću sa svojim dečkom. Iako je njezina transformacija započela pred kamerama, Marijin put nastavio se i nakon showa. Danas, uz partnera koji joj je očito velika podrška, djeluje opušteno i zadovoljno, kao netko tko je pronašao balans između ljubavi, sebe i svakodnevice.
Katarina je u devetu sezonu showa ušla kao jedna od najtežih kandidatkinja, s početnom težinom od čak 213,6 kilograma. Njezina glavna motivacija bila je kći Luce, zbog koje je odlučila okrenuti novu stranicu i posvetiti se borbi za zdravlje. Iza njezine dugogodišnje borbe s kilogramima krila se duboka i bolna trauma. Katarina je tijekom emisije iskreno progovorila o gubitku cijele uže obitelji u vrlo kratkom razdoblju. Najteži udarac bio je tragičan gubitak brata dok je imala samo 21 godinu, a nedugo nakon toga od karcinoma joj je preminula i majka. Hrana joj je, priznala je s knedlom u grlu, postala jedina utjeha u najtežim trenucima.
Za RTL.hr je nedavno otkrila kako napreduje nakon showa te kako si je posložila svakodnevicu. "Moram priznati da sam sama sebi našla način kako da ne odustanem od daljnjeg skidanja kilograma, a to je da, kada su krizni dani, upalim si prvu epizodu 'Života na vagi' i vidim u kakvom sam stanju bila. To me automatski probudi i sama sebi svaki put obećam da si to više nikad neću dozvoliti", rekla je i otkrila kako si je ipak dala malo oduška s treninzima.
