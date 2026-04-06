Gospodin Savršeni

Posljednja ceremonija ruža i emocije na vrhuncu: Tko ide u veliko finale 'Gospodina Savršenog'?

Kraj showa opasno se bliži, a ulozi su veći nego ikad prije. Nakon turbulentnog dana, suza i rasprava, Gospodu Savršene čeka potez koji mijenja sve

06.04.2026 11:18

Na redu je posljednja ceremonija ruža u petoj sezoni 'Gospodina Savršenog', a Karlo i Petar donose ključnu odluku o tome koje dvije kandidatkinje vode u finale.

Napetost je na vrhuncu – neke djevojke vjeruju da nitko nije siguran, dok su druge uvjerene kako im je mjesto u finalu već osigurano. A kad imena budu izgovorena – suza i optužbi neće nedostajati.

Gospodin Savršeni

Finalisticama se smiješe i posebni spojevi na kojima će posljednji put prije konačne odluke moći provesti vrijeme sa svojim odabranicima i još ih malo uvjeriti kako su upravo one njihove srodne duše.

Tko ide u veliko finale, otkrit će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', od ponoći dostupna na platformi Voyo.

Finalni tjedan 'Gospodina Savršenog' na rasporedu je od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u, a nove epizode gledajte prvi na Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

