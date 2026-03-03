Povratak u vilu donio tenzije! 'Osjećam ljubomoru i s tim se nosim od prvog dana'

U razgovoru s Majom, Nušom i Smiljanom otkriveno je kako je zajedničko iskustvo djelovalo kao katalizator koji je neke odnose učvrstio, dok je druge stavio na kušnju, a usput je razotkrivena i intrigantna teorija o značenju poklona u borbi za naklonost.
Čini se da je promjena okoline bila prijeko potrebna. Jedna od sudionica, Maja, s oduševljenjem je opisala putovanje kao ključan trenutak za međusobno povezivanje. "Mislim da nam je ovo putovanje na koje smo išle baš trebalo, da smo se još više zbližile i da je bilo jednostavno prekrasno iskustvo", izjavila je, naglasivši kako su se nakon svega promijenila i neka njezina mišljenja. Osjećaj zajedništva i pozitivna atmosfera očito su prevladali, no idila nije potrajala bez izazova koji su se pojavili u obliku starih rivalstava i novih nesigurnosti.
Iako je putovanje donijelo pozitivne promjene u grupnoj dinamici, povratak u vilu ponovno je na površinu izbacio osjećaje konkurencije. "Od drugih djevojaka osjećam, naravno, ljubomoru na mene, što je sasvim normalno i s tim se nosim od prvog dana", iskreno je priznala Maja, pokazujući da je pritisak konstantno prisutan.
Misterij darova: Znak naklonosti ili nezainteresiranosti?
Jedna od najzanimljivijih tema koja se potegnula nakon putovanja bila je ona o poklonima, odnosno o njihovom nedostatku. Dok je Nuša sretno ispričala kako je provela romantične trenutke s Petrom i dobila poklon sa značenjem, Jelena M. je istaknula kako mjesec dana nisu dobile nikakav znak pažnje te vrste. No, umjesto razočaranja, iznijele su iznenađujuću teoriju.
"Uglavnom daje poklon djevojkama koje mu se ne sviđaju toliko", kazala je Smiljana, koja je cijelu ideju romantične geste okrenula naglavačke. "Nisam materijalist, ja sam sposobna žena tako da sve imam sama", dodala je Smiljana.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.