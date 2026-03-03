Povratak u vilu donio tenzije! 'Osjećam ljubomoru i s tim se nosim od prvog dana'

U razgovoru s Majom, Nušom i Smiljanom otkriveno je kako je zajedničko iskustvo djelovalo kao katalizator koji je neke odnose učvrstio, dok je druge stavio na kušnju, a usput je razotkrivena i intrigantna teorija o značenju poklona u borbi za naklonost.

Čini se da je promjena okoline bila prijeko potrebna. Jedna od sudionica, Maja, s oduševljenjem je opisala putovanje kao ključan trenutak za međusobno povezivanje. "Mislim da nam je ovo putovanje na koje smo išle baš trebalo, da smo se još više zbližile i da je bilo jednostavno prekrasno iskustvo", izjavila je, naglasivši kako su se nakon svega promijenila i neka njezina mišljenja. Osjećaj zajedništva i pozitivna atmosfera očito su prevladali, no idila nije potrajala bez izazova koji su se pojavili u obliku starih rivalstava i novih nesigurnosti.