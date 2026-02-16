Pravila igre ovime se potpuno mijenjaju! Djevojke u suzama na cocktail partyju: 'Zaprepastila sam se!'

Evo što se sve dogodilo u 13. epizodi showa 'Gospodin Savršeni' na platformi Voyo

icon-close

Kaže se da nakon kiše dolazi sunce, no čini se kako su se nad Kretu nadvili crni oblaci u showu 'Gospodin Savršeni'. Barem iz perspektive nekih kandidatkinja. Jedna djevojka i dalje ne može prihvatiti kako je završio grupni spoj na kojem je sudjelovala. Neke djevojke smatraju da pretjeruje, dok druge staju u njezinu obranu. Dvije djevojke na posebnom su udaru ostalih, a njihovo je ponašanje ocijenjeno kao krajnje neprihvatljivo. Zbog toga im se u vili ne sprema topao doček kad se vrate sa spojeva: Stavit ćemo daske na vrata i čavle, vila je zaključana danas!"

icon-expand Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Nova situacija mijenja omjer snaga. Djevojke koje su se do jučer svađale shvaćaju kako bi im bilo pametnije da zakopaju ratne sjekire, pokažu međusobnu solidarnost i budu u istom timu". Bilo kako bilo, novi dan donosi i nove spojeve. U vilu stižu dva ista pisma zbunjujućeg sadržaja, a odabir djevojaka koje će dan provesti s Petrom i Karlom itekako je iznenađujući. Danas će biti između dvije vatre, to je sigurno", poručuje jedna odabrana dama. Spojevi kreću idilično, no jedna iskra posebno će se rasplamsati. Slijedi li novi emotivni požar ili će sve doći na svoje? Djevojke očekuje i novi cocktail-party, no atmosfera je prilično napeta. Već na početku večeri djevojke uviđaju da više ništa neće biti kao prije. Neočekivani događaj potpuno je promijenio pravila igre i sada je sve moguće...

icon-expand Soraya, Gospodin Savršeni FOTO: RTL