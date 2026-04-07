Gospodin Savršeni

Pred finale pala velika odluka! Jedna kandidatkinja spremna na selidbu: 'Možda si ti razlog za to'

Uoči velike finalne odluke u 'Gospodinu Savršenom', odnosi postaju sve ozbiljniji, a razgovori sve iskreniji. Jedan od posljednjih spojeva donio je i temu koja nadilazi romantiku – pitanje zajedničke budućnosti

RTL.hr
07.04.2026 13:00

Tijekom intimnog susreta uz more, jedna od kandidatkinja otvoreno je priznala da već neko vrijeme razmišlja o velikoj životnoj promjeni. "Čekam taj razlog za preseljenje. I sad kad sam tebe upoznala i vidim da tu ima nešto... Možda si ti taj razlog?" rekla je, ne skrivajući emocije.

Razgovor o udaljenosti, poslu i mogućem preseljenju dodatno je produbio njihov odnos, a ni on nije ostao ravnodušan. "Pa možda jesam, možda ću biti", odgovorio je, ostavljajući prostor za ono što dolazi.

Romantična večer nastavila se u opuštenijem tonu, uz smijeh, druženje i poljupce, a sve je upućivalo na to da bi ovaj odnos mogao imati budućnost i izvan showa.

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

