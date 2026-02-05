Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Romantične uspomene! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila nezaboravne trenutke sa spoja s Karlom

Slovenka Kaja jedna je od najistaknutijih natjecateljica nove sezone showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
05.02.2026 10:07

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila fotografije i uspomene s njezinih prvih spojeva s Karlom.

U opisu objave poručila je: "Par trenutaka koje su uhvatile kamere". Kaja je podijelila kolaž fotografija koje prikazuju idilične scene sa snimanja pete sezone popularnog showa. Na fotkama se može vidjeti Kaja kako uživa na spojevima, ali i dijeli nježne trenutke s Gospodinom Savršenim, Karlom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Posebnu pažnju privukle su scene u kojima joj Karlo daruje bijelu ružu kao i zajednička fotografija na pješčanoj plaži u zagrljaju tijekom zalaska sunca.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

kaja gospodin savršeni karlo gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Rubina bez dlake na jeziku oplela po Matei: 'Za razliku od nje, ja sam barem na tom prvom dejtu dobila ružu'

Duboka ispovijest Kaje iz 'Gospodina Savršenog': 'Imala sam anoreksiju. To me iskustvo učinilo osobom koja sam danas'

Karlo i Kaja na spoju otkrili svoje teške životne priče: 'To iskustvo me napravilo osobom koja sam danas'

Ceremonija ruža donosi šokantan obrat: 'Ovo mi se nimalo ne sviđa'

Gospodin Savršeni jednoj djevojci zamjerio njezino ponašanje: 'Nešto mi se nije svidjelo kod tebe'

Jelena M. testirala Petra pitanjem o mačkama: 'Ja sam uvjerenja da muškarac koji mrzi mačke mrzi i žene'