Romantične uspomene! Kaja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila nezaboravne trenutke sa spoja s Karlom

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagramu je podijelila fotografije i uspomene s njezinih prvih spojeva s Karlom.
U opisu objave poručila je: "Par trenutaka koje su uhvatile kamere". Kaja je podijelila kolaž fotografija koje prikazuju idilične scene sa snimanja pete sezone popularnog showa. Na fotkama se može vidjeti Kaja kako uživa na spojevima, ali i dijeli nježne trenutke s Gospodinom Savršenim, Karlom.
Posebnu pažnju privukle su scene u kojima joj Karlo daruje bijelu ružu kao i zajednička fotografija na pješčanoj plaži u zagrljaju tijekom zalaska sunca.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.