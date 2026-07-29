Prekrasna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koliko je sretna: Romantične scene s Petrom oduševile pratitelje

Nakon turbulentnog razdoblja i nagađanja o prekidu veze s Petrom Rašićem, kojeg je upoznala upravo u showu, čini se da je par svojoj ljubavi odlučio dati novu priliku. Potvrda je stigla u obliku romantične objave na Instagramu, koja bez ijedne riječi govori više od tisuću.
Kraj drame koja je zaintrigirala javnost
Ljubavna priča Anastasije i Petra od samog je početka pod povećalom javnosti. Nakon završetka showa, par je djelovao nerazdvojno, no sredinom srpnja 2026. godine obožavatelji su primijetili da su s njihovih profila nestale zajedničke fotografije, što je u svijetu društvenih mreža jasan signal za nevolje u raju. Ubrzo je uslijedila i potvrda o prekidu, no čini se da razdvojenost nije dugo trajala. Krajem srpnja, kako su prenijeli brojni domaći i regionalni mediji, par je ponovno viđen zajedno, a Anastasia je objavila i video s natpisom "Ljubav moja", čime je dala naslutiti da je pomirenje na pomolu. Sada su sve sumnje otklonjene.
Zalazak sunca kao nijemi svjedok ljubavi
Najnovija objava na profilu lijepe Zadranke serija je fotografija i kratki video koji odišu ljetnom romantikom. Snimljeni u suton na nepoznatoj lokaciji na jadranskoj obali, prizori prikazuju sretan par kako uživa u zajedničkim trenucima. Na videu se smiješe dok šetaju uz kameni zid, dok fotografije prikazuju Anastasiju u elegantnoj bijeloj haljini s plavim uzorkom i Petra u ležernoj prugastoj košulji, kako poziraju uz ogradu s pogledom na more.