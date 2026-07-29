Prekrasna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koliko je sretna: Romantične scene s Petrom oduševile pratitelje

Nakon turbulentnog razdoblja i nagađanja o prekidu veze s Petrom Rašićem, kojeg je upoznala upravo u showu, čini se da je par svojoj ljubavi odlučio dati novu priliku. Potvrda je stigla u obliku romantične objave na Instagramu, koja bez ijedne riječi govori više od tisuću.

Ljubavna priča Anastasije i Petra od samog je početka pod povećalom javnosti. Nakon završetka showa, par je djelovao nerazdvojno, no sredinom srpnja 2026. godine obožavatelji su primijetili da su s njihovih profila nestale zajedničke fotografije, što je u svijetu društvenih mreža jasan signal za nevolje u raju. Ubrzo je uslijedila i potvrda o prekidu, no čini se da razdvojenost nije dugo trajala. Krajem srpnja, kako su prenijeli brojni domaći i regionalni mediji, par je ponovno viđen zajedno, a Anastasia je objavila i video s natpisom "Ljubav moja", čime je dala naslutiti da je pomirenje na pomolu. Sada su sve sumnje otklonjene.