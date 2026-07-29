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Gospodin Savršeni

Prekrasna Anastasia iz 'Gospodina Savršenog' pokazala koliko je sretna: Romantične scene s Petrom oduševile pratitelje

Anastasia Kaleb, pobjednica pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta zbog sretnih vijesti

RTL.hr
29.07.2026 20:00

Nakon turbulentnog razdoblja i nagađanja o prekidu veze s Petrom Rašićem, kojeg je upoznala upravo u showu, čini se da je par svojoj ljubavi odlučio dati novu priliku. Potvrda je stigla u obliku romantične objave na Instagramu, koja bez ijedne riječi govori više od tisuću.

Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni
Anastasia i Petar, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kraj drame koja je zaintrigirala javnost

Ljubavna priča Anastasije i Petra od samog je početka pod povećalom javnosti. Nakon završetka showa, par je djelovao nerazdvojno, no sredinom srpnja 2026. godine obožavatelji su primijetili da su s njihovih profila nestale zajedničke fotografije, što je u svijetu društvenih mreža jasan signal za nevolje u raju. Ubrzo je uslijedila i potvrda o prekidu, no čini se da razdvojenost nije dugo trajala. Krajem srpnja, kako su prenijeli brojni domaći i regionalni mediji, par je ponovno viđen zajedno, a Anastasia je objavila i video s natpisom "Ljubav moja", čime je dala naslutiti da je pomirenje na pomolu. Sada su sve sumnje otklonjene.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Zalazak sunca kao nijemi svjedok ljubavi

Najnovija objava na profilu lijepe Zadranke serija je fotografija i kratki video koji odišu ljetnom romantikom. Snimljeni u suton na nepoznatoj lokaciji na jadranskoj obali, prizori prikazuju sretan par kako uživa u zajedničkim trenucima. Na videu se smiješe dok šetaju uz kameni zid, dok fotografije prikazuju Anastasiju u elegantnoj bijeloj haljini s plavim uzorkom i Petra u ležernoj prugastoj košulji, kako poziraju uz ogradu s pogledom na more.

anastasia i petar gospodin savršeni
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