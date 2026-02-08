Prekrasna Kaja iz 'Gospodina Savršenog' nekoć je bila plavuša! Pogledajte kako je izgledala

- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
Kaja iz 'Gospodina Savršenog' je 26-godišnja Slovenka koja svoj život gradi daleko od rodne zemlje, na sunčanim Kanarskim otocima, gdje radi kao instruktorica surfanja i živi aktivan život pun sporta i prirode. U show je ušla s otvorenim srcem i bez glume, spremna pokazati tko je uistinu i pronaći pravu ljubav
Jedna zanimljiva stvar koju su fanovi odmah primijetili kod Kaje jest promjena izgleda kroz godine - iako je sada prepoznatljiva kao brineta, ranije je bila plavuša.
Inače, u vili je Kaja brzo privukla pažnju svojom energijom i iskrenim pristupom. Jedan od ključnih trenutaka u prvom tjednu showa je bio Kajin i Karlov spoj. Tijekom svog spoja imali su priliku otvoreno razgovarati o sebi, svojim iskustvima i životnim izazovima, što je dodatno produbilo njihovu međusobnu povezanost. Iako su emocije brzo rasle, Karlo je svojom odlukom jasno poručio da želi bolje upoznati Kaju te joj je poklonio ružu što znači da je Kaja sigurna na prvoj ceremoniji ruža.
Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.