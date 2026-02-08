Prekrasna Kaja iz 'Gospodina Savršenog' nekoć je bila plavuša! Pogledajte kako je izgledala

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' je 26-godišnja Slovenka koja svoj život gradi daleko od rodne zemlje, na sunčanim Kanarskim otocima, gdje radi kao instruktorica surfanja i živi aktivan život pun sporta i prirode. U show je ušla s otvorenim srcem i bez glume, spremna pokazati tko je uistinu i pronaći pravu ljubav

Jedna zanimljiva stvar koju su fanovi odmah primijetili kod Kaje jest promjena izgleda kroz godine - iako je sada prepoznatljiva kao brineta, ranije je bila plavuša.